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  • Новый штраф для мотоциклистов: им хотят запретить ехать параллельно с другими ТС в одной полосе

Новый штраф для мотоциклистов: им хотят запретить ехать параллельно с другими ТС в одной полосе

23.07.2020 241 0 0

Размер взыскания для мотоциклистов-нарушителей составит от 3 тыс. до 15 тыс. рублей. Соответствующие пункты предлагается внести в обновлённую редакцию КоАП.

 

Новое предложение, касающееся мотоциклистов, разработали в Госдуме РФ. Инициаторы считают, что необходимо наказывать тех, кто пользуется двухколёсным моторным транспортом за лавирование между рядами и за параллельное движение в одной полосе с другим транспортом. Предполагается, что в числе санкций будут не только штрафы, но и сроки лишения прав.

По сведениям «Известий», мотоциклистов и владельцев мопедов за параллельное движение с другими транспортными средствами в одной полосе предлагают штрафовать на 3 тыс. рублей. В случае, если инспекторы решат, что это движение имеет признаки опасного вождения и лавирования между рядами, то размер взыскания может вырасти до 15 тыс. рублей, а альтернативой станет лишение прав на срок от двух до шести месяцев.

По словам автора документа, депутата Госдумы Светланы Бессараб, новые нормы позволят защитить и автомобилистов, и мотоциклистов. Она отметила, что в ДТП погибает почти в 30 раз больше водителей мотоциклов, чем автомобилистов, дело в том числе в том, что водители двухколёсного транспорта гораздо менее защищены от травм в случае аварии.

Автор инициативы также пояснила, что ширина полос в городах может составлять 2,75 метра (или меньше). Внедорожник на такой полосе занимает порядка 2 метров. Но даже в таких условиях некоторые мотоциклисты решаются на опасные маневры, подвергая опасности себя и других участников движения. По мнению депутата, решить проблему можно высокими штрафами.

По словам президента Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктора Травина, мотоциклисты нередко создают аварийные ситуации на дорогах, однако контролировать их поведение на дорогах довольно сложно. В свою очередь, Светлана Бессараб считает, что в этом помогут привычные «средства»: дорожные камеры, записи с видеорегистраторов автовладельцев, а также несущие службу на дорогах сотрудники ГИБДД.

Отрицательно о предложении ввести новые штрафы для мотоциклистов высказались директор Национального общественного центра БДД Сергей Канаев и координатор движения «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. По словам представителя автосообщества, возможность ехать между рядами является одним из преимуществ мотоциклистов, так что введение новых штрафов можно приравнять к запрету на езду на мотоциклах.

Отметим, ранее обсуждались поправки в ПДД, которые на официальном уровне позволили бы мотоциклистам находиться на одной полосе параллельно с автомобилем, об этом напомнил член сообщества МотоМосква Артём Гусляев. Сейчас же прямого запрета на подобные действия в документе нет, так что мотоциклисты ездят таким образом, не боясь наказания.

Ранее Kolesa.ru сообщал о важных изменениях для водителей, которые вступили в силу 1 июля, а также о том, какие нововведения были отложены на более поздний срок. К числу «отложенных» относятся к примеру, изменения получения медсправки, а также поправки в правилах регистрации тюнинга.

Россия авто и общество мотоциклы ПДД законы

 

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