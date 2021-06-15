Новый штраф в размере 2000 рублей: так хотят наказать тех, кто ездит на шипованной резине летом

Российским властям предложили ужесточить правила использования шин с шипами. Предполагается, что на таких авто можно будет разгоняться не более, чем до 80 км/ч.

Автовладельцам РФ снова предлагают вернуться к размещению на машинах опознавательного знака в виде буквы «Ш». Такая норма содержится в предложении, направленном МВД, Министерству транспорта, Госдуме и другим органам власти; автором инициативы выступает ассоциация «Росасфальт» (включает в себя дорожников и производителей асфальтобетонных смесей).



Как отмечает «Коммерсант», в обращении содержатся «неотложные меры, направленные на законодательное и нормативное регулирование вопроса эксплуатации шипованных шин». По мнению инициаторов, нынешние нормы необходимо ужесточить: они считают, что дороги приходится так часто ремонтировать из-за использования водителями резины с шипами, в том числе и во время неподходящего для них сезона.

Согласно действующим нормам, в России официально запрещено ездить на шипованных покрышках в период с июня по август, правда, штрафов для нарушителей в Кодексе об административных правонарушениях не прописано. Это и предлагает исправить «Росасфальт»: судя по их обращению, нужно ввести в КоАП (речь идёт о статье 12.5) штраф для водителей, использующих шипованные шины летом. Предполагается, что размер взыскания составит 2 тыс. рублей.



При этом каждый регион РФ должен будет самостоятельно установить тот период времени, когда водителям будет разрешено использовать шипованную резину, ведь погодные условия на севере и на юге страны весьма заметно отличаются. При этом автомобилистов, передвигающихся на шинах с шипами, ограничат: если в населённых пунктах, также как и остальным, им будет разрешено двигаться со скоростью до 60 км/ч, то на загородных трассах максимальная скорость для них составит 80 км/ч (отметим, сейчас на большинстве таких дорог действует ограничение до 90 км/ч, а на автомагистралях – до 110 и 130 км/ч).

Кроме того, инициаторы настаивают на том, что автовладельцам, использующим шипованные покрышки, нужно снова установить опознавательный знак «Ш», причём на этот раз под лобовым и задним стёклами. Таким образом соблюдение ими скоростного лимита и сезонности смогут проконтролировать дорожные камеры. Важно и то, что водителей, которые перемещаются между регионами с отличающимися периодами разрешения использования шипов, штрафы платить не заставят.



По словам президента «Росасфальта» Николая Быстрова, сейчас вопрос с дорогами стал ещё более важен из-за реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», согласно которому к 2030 году в России должно быть отремонтировано 60% региональных и межмуниципальных дорог. Однако колея на трассах появляется уже через год-два, в итоге ремонтировать их приходится чаще, чем планировалось. По мнению главы ассоциации, проблема связана с «бесконтрольным применением шипов».

Стоит отметить, что в ГИБДД инициативу не поддержали: не нашла отклика ни идея ограничения скорости на загородных дорогах для водителей на машинах с шипованной резиной, ни предложение по возвращению опознавательного знака в виде буквы «Ш», о котором российские автомобилисты не так давно забыли.

