Не так давно стало известно о планах российского автопроизводителя, среди которых значится и вероятный среднеразмерный кроссовер. Каким он может получиться?

В мае мы опубликовали статью, посвящённую планам АВТОВАЗа до 2028 года. Среди прочих, нас могут ожидать кроссоверы более высокого класса по сравнению с нынешней гаммой бренда, а именно паркетники размером с Nissan Qashqai и Nissan X-Trail/Mitsubishi Outlander. Первый из них мы уже визуализировали, сегодня же попробуем представить, как может выглядеть среднеразмерный кроссовер. Информации о внешности будущих новинок по-прежнему нет, поэтому мы можем ориентироваться только на стиль нынешних моделей и последних концептов марки. За основу мы взяли новый Nissan X-Trail (точнее, его американскую версию с именем Rogue), который будет сделан на той же платформе, что и будущие Mitsubishi Outlander и Nissan Qashqai.

Передняя часть сделана в стиле концепта 4х4 Vision, представленного в августе 2018 года на Московском автосалоне. При этом автомобиль получил оригинальную переднюю оптику в два уровня, светодиодные ходовые огни в них образуют букву Х, являющуюся одним из основных мотивов нынешнего дизайна Lada. Задние фонари также имеют Х-образные светодиодные габариты. Наконец, кроссовер получил фирменные подштамповки на боковых дверях и крыльях.

Пока нет никаких данных и о технических характеристиках будущих новинок Lada. Новый Nissan Rogue/X-Trail же пока предлагается только в США с единственным атмосферным мотором 2.5 мощностью 181 л.с. и с крутящим моментом 245 Нм. В качестве трансмиссии по-прежнему используется вариатор Xtronic, привод может быть как передним, так и полным.

Новый Nissan Rogue/X-Trail 1 / 2 Новый Nissan Rogue/X-Trail 2 / 2

Сегодня единственным своего рода кроссовером в гамме российского автопроизводителя можно считать модель XRAY. Цены на него начинаются с отметки в 641 900 рублей (1.6 МТ, 106 л.с.). Модификация XRAY Cross обойдётся минимум в 791 900 рублей, при этом автомобиль в базе оснащается более мощным 122-сильным мотором 1.8. Самый же дорогой паркетник со 113-сильным двигателем 1.6 и вариатором в комплектации Instinct обойдётся в 1 055 900 рублей.