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Новый компактный кроссовер Lada: каким он может быть

24.05.2020 9413 2 0

В ближайшие годы есть вероятность появления в модельной гамме российского бренда нового компактного кроссовера. Мы в редакции «Колёса.ру» представили, каким он может получиться.

 

Пару недель назад мы опубликовали большую статью, посвящённую планам АвтоВАЗа до 2028 года. Согласно ей, в ближайшем будущем нас ожидает появление нескольких новых моделей, одной из которых может стать компактный кроссовер. Такой автомобиль встанет на ступеньку выше модели Lada XRAY и будет схож по размерам с паркетниками С-класса, такими как Nissan Qashqai. Для сравнения, длина XRAY составляет 4171 мм, а длина Кашкая второго поколения – 4379 мм. Что касается дизайна, то здесь мы пока можем лишь ориентироваться на внешний вид нынешней гаммы компании, а также на самые свежие и актуальные концепты, среди которых XCODE и 4х4 Vision, показанный на Московском автосалоне в 2018 году.   

Как и на других новинках Lada, решётка радиатора визуально объединена с фарами и обрамляется Х-образными декоративными элементами. На крыльях расположены подштамповки, заходящие на двери, что также является неотъемлемой чертой новинок и концептов компании. Фонари по форме перекликаются с концептом XCODE и серийным XRAY, а также имеют Х-образные светодиодные габаритные огни.

Никаких данных о технической начинке автомобиля пока нет, однако если такой автомобиль появится, то есть смысл построить его не на устаревшей платформе B0, которую использовал ещё Логан первого поколения образца 2004 года, а на более современной, которую можно позаимствовать у того же Nissan Qashqai. Кстати, новые Mitsubishi Outlander, Nissan Qashqai и Nissan X-Trail будут сделаны будут сделаны на одной платформе.

Lada XRAY Cross
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Lada XRAY Cross
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Пока же единственным своего рода кроссовером Lada остаётся модель XRAY Cross, цены на который сегодня начинаются с отметки в 784 900 рублей (1.8 МТ, 122 л.с.). Самой дорогой является модификация с вариатором и 113-сильным мотором 1.6 в комплектации Luxe Prestige – 1 006 900 рублей.

Кстати, недавно мы пытались разобраться, в чём причина падающих продаж модели Lada XRAY.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Lada

 

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2 комментария
24.05.2020 16:58
ANT2

а какой смысл? разница в длине с SW cross всего 3 см. Нарисуйте лучше Весту в кузове лифтбек, а то поло по цене будет завышен, как впрочем и рапид. В чём вообще тогда смысл местной сборки автомобилей?

24.05.2020 17:38
wherret@mail.ru

Вообще не понятно зачем ВАЗ отказался от производства Весты хэчбек ради этого никому особо не нужного Х-рея. Если уж кому и нужен был компактный кроссовер, то по моему мнению Веста хэчбек в версии кросс была интереснее. Опять же в Европе хэчбеки востребованнее, чем седаны в данном классе автомобилей.

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