Недавно фотошпионами по время дорожных испытаний был замечен новый Qashqai , покрытый камуфляжной плёнкой. Онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, как будет выглядеть будущий кроссовер.

Японский кроссовер ведёт свою историю с 2007 года, когда было представлено первое поколение модели. В 2014-м на конвейер встала вторая генерация, а в 2017-м Qashqai получил рестайлинг. Автомобиль очень популярен: в Европе это самый продаваемый Nissan, а среди всех моделей всех марок он занимает 13-ю строчку по итогам 2019 года с результатом 218 650 экземпляров. На российском рынке паркетник также чувствует себя уверено, ведь по итогам июля этого года Qashqai занимает 19 строчку в ТОП-25 самых популярных автомобилей, заметно прибавив по сравнению с прошлым годом. Закрепить успех призвано новое поколение, которое получит более современный внешний вид в стиле нового X-Trail, представленного два месяца назад. Рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому пропорции кузова соответствуют реальному автомобилю. Спереди разместится аналогичная Икстрейлу решётка радиатора, а вот фары будут другими: вместо «двухэтажной» оптики мы ожидаем увидеть единую блок-фару оригинальной формы, немного перекликающейся с обновлённым Nissan Patrol.

Зеркала, как и на новом Икстрейле, теперь располагаются на ножках. Боковины, скорее всего, получат более строгую форму, но при этом сохранят несколько выштамповок в нижней части дверей и над задними арками. Немного изменится линия бокового остекления, также высока вероятность контрастного решения крыши, аналогичного кроссоверу X-Trail. Вытянутые по горизонтали фонари останутся примерно на том же месте, однако их форма должна стать более гранёной.

По предварительным данным, Qashqai будет сделан на той же модернизированной платформе CMF-C/D, что и новый X-Trail. У кроссовера будет несколько гибридных модификаций – как мягкие гибриды с 48-вольтовым стартер-генератором, так и полноценный PHEV с возможностью зарядки от электросети. При этом уже известно, что их европейской гаммы кроссовера исчезнут дизельные варианты.

Премьера нового Nissan Qashqai ожидается до конца этого года.

Нынешний Nissan Qashqai 1 / 2 Нынешний Nissan Qashqai 2 / 2

Сегодня в России самый доступный Кашкай предлагается за 1 377 000 рублей (1.2 Т МТ, 115 л.с., передний привод). Полноприводный 2-литровый 144-сильный кроссовер с вариатором оценивается минимум в 1 663 000 рублей.

Кстати, на днях мы опубликовали статью, посвящённую первому Qashqai с пробегом.