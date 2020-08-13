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  • Новый Nissan Qashqai проехался на камеру: кросс получит дизайн в стиле старшего X-Trail

Новый Nissan Qashqai проехался на камеру: кросс получит дизайн в стиле старшего X-Trail

13.08.2020 225 2 0

Сменивший поколение компактный паркетник японской марки должен дебютировать до конца текущего года. По предварительным данным, кое-где модель лишится дизеля, зато она обретет гибридные версии.

 

Кроссовер Qashqai – это не просто бестселлер Nissan в Европе, но еще и один из самых популярных автомобилей «старосветского» рынка в целом, пусть его продажи и снижаются. Так, по данным JATO Dynamics, в 2019-м европейцы приобрели 218 560 паркетников Nissan (-6%, 13-е место). Нынешний Qashqai, второго поколения, в строю с 2013-го, в 2017-м он пережил легкий рестайлинг. А в этом году должны представить модель новой генерации. Сам Nissan засветил «третий» Qashqai еще в мае, тогда компания выложила в Сеть тизерный видеоролик со всеми своими ближайшими премьерами. Теперь же в распоряжении испанского сайта Motor.es оказались фотографии тестового прототипа.

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Судя по кадрам, Qashqai сохранил узнаваемый силуэт, но при этом дизайн экстерьера сделают более агрессивным – в стиле нового X-Trail. Последний пока представлен только в американской спецификации, в Штатах SUV зовется Rogue. Младший паркетник получит аналогичную узкую головную оптику (она вроде бы тоже двухэтажная, верхний ярус скрыт под пленкой) и похожую радиаторную решетку, корпуса зеркал также крепятся к дверям на отдельных ножках. В салоне ждем «парящий» тачскрин мультимедийной системы и виртуальную «приборку» — как у того же X-Trail/Rogue.

По предварительным данным, в основе нового Nissan Qashqai лежит модернизированная версия «платформы» CMF-C/D (как и у X-Trail). Габариты пока неизвестны. Длина нашего актуального кроссовера составляет 4379 мм, ширина – 1836 мм, высота – 1590 мм, колесная база – 2646 мм.

Новый Nissan Rouge для США, в других странах модель носит имя X-Trail
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Новый Nissan Rouge для США, в других странах модель носит имя X-Trail
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Новый Nissan Rouge для США, в других странах модель носит имя X-Trail
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Как сообщалось ранее, в Европе Qashqai лишится дизельного двигателя. Зато у модели предположительно будет сразу несколько гибридных версий: паркетнику прочат «мягкогибридный» вариант с 48-вольтовым стартер-генератором, фирменную установку Nissan e-Power (ДВС не связан с колесами, он работает только как генератор, а колеса вращает электродвигатель) и даже полноценную модификацию PHEV (с возможностью зарядки от электросети) с установкой от Mitsubishi. Полностью электрическую версию для Qashqai не готовят, ведь эта ниша занята паркетником Ariya. Как и прежде, модель предложат с передним или полным приводом.

Несмотря на то, что премьера кросса новой генерации запланирована на 2020-й, в салонах дилеров он, скорее всего, появится лишь в 2021 году. Ну а россиянам, возможно, придется еще подождать, да и моторная гамма у нашей версии может оказаться своя – гибриды на петербургском заводе Nissan вряд ли пропишутся.

Актуальный Nissan Qashqai
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Актуальный Nissan Qashqai
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Актуальный Nissan Qashqai
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Между тем в РФ «второй» Qashqai по итогам прошлого года в «плюсе»: в 2019-м реализовано 25 158 автомобилей (+8%) — это восьмая строчка в ТОП-10 самых популярный SUV российского рынка и 21-я в общем ТОП-25 бестселлеров.

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2 комментария
13.08.2020 20:44
RFR 17

Отстой, и последнее время и так не брали из-за ценника, а сейчас еще и спорная внешность, узкоглазые не в ту степь ломанулись...

1
13.08.2020 21:04
Святослав Тришин

еще хуже, что новый Ноут, как и нынешний, в Россию так и не попадет. Оставили нам эти кроссоверы(

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