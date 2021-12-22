В начале этой недели в Сети появились свежие шпионские фотографии японского кроссовера нового поколения, благодаря которым у нас есть возможность оценить, насколько сильно изменится модель.

Компактный кроссовер XV появился в модельной гамме японской компании в конце 2011 года, став серийной версией одноимённого концепта, продемонстрированного в апреле этого же года на Международном автосалоне в Шанхае. С 2015 года автомобиль представлен на американском рынке под именем Crosstrek. Сегодня на конвейере уже второе поколение кроссовера, которое было впервые продемонстрировано в 2017-м году, а в прошлом году получило рестайлинг . И сейчас японская компания готовится к премьере третьей генерации, шпионские фотографии закамуфлированных тестовых образцов уже появились в Сети, благодаря им мы можем представить, как будет выглядеть новинка.

Рендер нового Subaru XV

XV следующего поколения получит более изящную переднюю часть с решёткой радиатора увеличенного размера, визуально объединённой с чуть более узкими фарами. На бампере расположатся массивные контрастные пластиковые вставки, по краям которых в нижней части будут находиться круглые противотуманки. По размерам и пропорциям кузова в профиль новая модель очень похожа на нынешнюю, однако немного изменятся форма бокового остекления, вышламповки на крыльях и дверях и расположение дверных ручек. Сзади появятся новые С-образные фонари, между которыми, скорее всего, будет чёрная контрастная вставка, подобно некоторым другим моделям бренда.

Рендер нового Subaru XV

По технической части достоверной информации пока нет. Есть вероятность, что новинка унаследует моторную гамму от нынешнего кроссовера. Американский вариант модели под именем Crosstrek в прошлом году получил 2,5-литровый 4-цилиндровый бензиновый мотор, развивающий мощность в 182 л.с. и 267 Нм крутящего момента. Базовый вариант оснащается 6-ступенчатой механической коробкой передач, более дорогие – вариатором. Все версии комплектуются полным приводом.

Премьера новинки ожидается в следующем году.

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Сегодня в России нынешний Subaru XV предлагается с единственным вариантом двигателя – 150-сильным бензиновым 2.0. С ним в паре идёт вариатор, привод исключительно полный. В начальной комплектации Safety ES кроссовер оценивается в 2 659 000 рублей, в топовой Premium ES – от 2 829 900 руб.

Напомним, весной этого года мы провели тест-драйв обновлённого XV . Кроме того, в конце прошлого месяца были объявлены цены на обновлённый Subaru Forester для российского рынка.