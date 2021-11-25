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Обновлённый Subaru Forester в России: версий меньше, цены выше

25.11.2021 131 0 0

Российским клиентам кроссовер по-прежнему доступен с двумя «атмосферниками» на выбор. А вот комплектаций теперь пять вместо семи у дореформенной модели.

 

На родине марки рестайлинговый Subaru Forester дебютировал в июне, а уже в августе в базе Росстандарта обнаружилось Одобрение типа транспортного средства на такой кросс. Теперь же российский офис объявил цены, дилеры начали принимать заказы. Как и прежде, к нам машины поставляют с японского завода.

У Лесника подретуширован передний бампер, из-за чего длина выросла на 15 мм до 4640 мм. Остальные габариты не изменились: ширина – 1815 мм, высота – 1730 мм, колесная база – 2670 мм, дорожный просвет – 220 мм. После рестайлинга Subaru Forester также обзавелся «урезанными» фарами (светодиодные подковы ходовых огней переделывать не стали), еще перенастроили подвеску, плюс расширена палитра цветов кузова и изменен дизайн дисков.

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Корму и салон реформы не затронули. Зато доработан комплекс EyeSight: стереокамера теперь с увеличенным углом обзора и улучшенным программным обеспечением, система мониторинга состояния водителя научилась распознавать не только лица, но и жесты (например, жестами можно настроить климат-контроль), а система удержания в полосе обеспечивает более плавные корректировки положения руля. Кроме того, добавлена система адаптивного рулевого управления при следовании за идущей впереди машиной. Также в набор EyeSight входят адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе, предупреждения о возможном столкновении с перекрестным транспортом при движении задним ходом.

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В России обновленный Subaru Forester предложен с прежними горизонтально-оппозитными «атмосферниками» FB20 2.0 (150 л.с., 196 Нм) и FB25 2.5 (185 л.с., 239 Нм), оба сочетаются с вариатором Lineartronic и «питаются» АИ-95 и выше, полный привод уже «в базе».

Комплектации и цены обновленного Subaru Forester

Комплектация

2.0 (150 л.с.), CVT

2.5 (185 л.с.), CVT

Comfort

2 909 000 рублей

-

Elegance ES

3 259 900 рублей

-

Elegance+ ES

-

3 469 900 рублей

Sport

-

3 509 900 рублей

Premium ES

-

3 609 900 рублей

Количество комплектаций сократилось с семи до пяти: убрали самую дешевую Standard и «просто» Elegance. Таким образом, во всех вариантах исполнения, кроме новой «базы» (Comfort), отныне есть тот самый комплекс EyeSight. Также в список стандартного оборудования входят: диодная оптика, двухзонный климат-контроль, мультимедиа-система, семь подушек безопасности (включая коленную, для водителя), камера заднего вида, электромеханический стояночный тормоз, подогрев передних и задних кресел, обогрев зеркал и зоны щеток стеклоочистителей, электропривод багажной двери.

Subaru Forester Sport
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Subaru Forester Sport
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Subaru Forester Sport
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Начиная с версии Elegance ES появляются 18-дюймовые колеса (у Comfort – 17”), камеры переднего и бокового обзора и – новинка для российского Лесника – система автоматического управления дальним светом. «Фишки» Forester Sport – оранжевый декор, противотуманки из шести светодиодов, черная плашка на двери багажника и обивка водоотталкивающей тканью. Топовый кросс имеет люк в крыше, серебристые накладки на бамперах и серебристую же окантовку противотуманок.

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Цены, конечно, выросли. Если сравнивать с дореформенным Subaru Forester в аналогичных комплектациях, то после рестайлинга кроссовер подорожал на 140 000 – 170 000 рублей (больше всех «потяжелели» Sport и Premium; приведено сравнение с прайс-листом, который был актуален еще неделю назад). Ну а за почившую ныне самую простую комплектацию Standard прежде просили 2 639 000 рублей.

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