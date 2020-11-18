Бюджетная модель Solaris ведёт свою историю с 2010 года, когда началось производство седана первого поколения. Вторая генерация встала на конвейер в 2017 года, а в феврале этого года состоялась премьера рестайлинговой версии. Предыдущее поколение Соляриса предлагалось в двух вариантах – седан и хэтчбек, нынешний же может быть только седаном. При этом корейцы обошли своим вниманием кузов универсал, хотя он имеется у старшей модели i30. Такой автомобиль наверняка заинтересовал бы многих покупателей, учитывая, что сейчас в гамме нет даже более практичного по сравнению с седаном хэтчбека. На российском рынке сегмент универсалов В-класса представлен разве что моделями Lada, которым и мог бы стать альтернативой автомобиль, изображённый на наших рендерах.
Ниже вы можете увидеть рендеры обычного универсала, помимо типа кузова он отличается от седана также более низкой погрузочной высотой багажника и, соответственно, увеличенным проёмом. Кросс-версия же получила увеличенный дорожный просвет, накладки на колёсные арки и пороги из неокрашенного пластика, а также новые передний и задний бампера (передний получил дополнительную светотехнику). Дополняют образ колёса увеличенного диаметра с новыми дисками. Кстати, ранее мы сделали рендеры кросс-седана Solaris с аналогичными доработками.
Если бы универсал встал на конвейер, он наверняка получил бы моторную гамму, аналогичную седану. Solaris оснащается двумя бензиновыми двигателями, первый из которых имеет объём 1,4 литра и развивает 100 л.с. Более мощный вариант 1.6 располагает 123 «лошадками» и больше подошёл бы кросс-версии. Коробка передач может быть как механической, так и автоматической, в обоих вариантах она имеет 6 ступеней. Привод при этом остался бы передним, для бюджетного сегмента увеличенного дорожного просвета и обвеса вполне достаточно.
Сегодня в России рестайлинговый Solaris можно приобрести за 780 000 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Вариант с «автоматом» в чуть более богатой комплектации обойдётся минимум на 121 тысячу дороже. 123-сильный седан в базовой версии оценивается в 886 тысяч рублей, при этом доплата за «автомат» в любой комплектации составит 40 тысяч. Самая дорогая из них – ProSafety, она оценивается в 1 211 000 рублей.
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