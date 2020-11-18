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  • Новый универсал Hyundai Solaris и его кросс-версия: какими они могут быть

Новый универсал Hyundai Solaris и его кросс-версия: какими они могут быть

18.11.2020 467 0 0

Солярис всегда выпускался только в виде седана и пятидверного хэтчбека, мы же решили представить, как он выглядел бы в самом практичном варианте – в качестве универсала, а также его кросс-версии.

 

Бюджетная модель Solaris ведёт свою историю с 2010 года, когда началось производство седана первого поколения. Вторая генерация встала на конвейер в 2017 года, а в феврале этого года состоялась премьера рестайлинговой версии. Предыдущее поколение Соляриса предлагалось в двух вариантах – седан и хэтчбек, нынешний же может быть только седаном. При этом корейцы обошли своим вниманием кузов универсал, хотя он имеется у старшей модели i30. Такой автомобиль наверняка заинтересовал бы многих покупателей, учитывая, что сейчас в гамме нет даже более практичного по сравнению с седаном хэтчбека. На российском рынке сегмент универсалов В-класса представлен разве что моделями Lada, которым и мог бы стать альтернативой автомобиль, изображённый на наших рендерах.

Рендер кросс-универсала Hyundai Solaris

Ниже вы можете увидеть рендеры обычного универсала, помимо типа кузова он отличается от седана также более низкой погрузочной высотой багажника и, соответственно, увеличенным проёмом. Кросс-версия же получила увеличенный дорожный просвет, накладки на колёсные арки и пороги из неокрашенного пластика, а также новые передний и задний бампера (передний получил дополнительную светотехнику). Дополняют образ колёса увеличенного диаметра с новыми дисками. Кстати, ранее мы сделали рендеры кросс-седана Solaris с аналогичными доработками.

Рендер кросс-универсала Hyundai Solaris

Если бы универсал встал на конвейер, он наверняка получил бы моторную гамму, аналогичную седану. Solaris оснащается двумя бензиновыми двигателями, первый из которых имеет объём 1,4 литра и развивает 100 л.с. Более мощный вариант 1.6 располагает 123 «лошадками» и больше подошёл бы кросс-версии. Коробка передач может быть как механической, так и автоматической, в обоих вариантах она имеет 6 ступеней. Привод при этом остался бы передним, для бюджетного сегмента увеличенного дорожного просвета и обвеса вполне достаточно.    

Рендеры базового универсала Hyundai Solaris
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Рендеры базового универсала Hyundai Solaris
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Сегодня в России рестайлинговый Solaris можно приобрести за 780 000 рублей (1.4 МТ, 100 л.с.). Вариант с «автоматом» в чуть более богатой комплектации обойдётся минимум на 121 тысячу дороже. 123-сильный седан в базовой версии оценивается в 886 тысяч рублей, при этом доплата за «автомат» в любой комплектации составит 40 тысяч. Самая дорогая из них – ProSafety, она оценивается в 1 211 000 рублей.

Напомним, недавно появилась информация о Hyundai Creta второго поколения.

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