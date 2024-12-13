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Обновлённый Mercedes-Benz C-класса: первые изображения

13.12.2024 122 0 0

На днях фотошпионами были замечены первое прототипы рестайлинговой версии немецкого седана, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о том, как будет выглядеть автомобиль.

Модель С-Klasse ведёт свою историю с 1993 года, именно тогда дебютировало первое поколение с индексом W202, пришедшее на смену младшему седану в гамме немецкого бренда 190 (W201). С тех пор автомобиль сменил несколько генераций, и сегодня на конвейере уже пятая, премьера которой состоялась в феврале 2021 года. Тем временем подошел срок планового рестайлинга, и совсем недавно в Сети появились первые фотографии замаскированных тестовых образцов будущей новинки.

Нынешний Mercedes-Benz C-Class
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Нынешний Mercedes-Benz C-Class
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Нынешний Mercedes-Benz C-Class
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Пока передняя часть имеет достаточно толстый слой маскировки, однако уже можно частично разглядеть новые фары, самым интересным элементом в которых станут светодиодные элементы в виде трёхлучевой звезды, выполняющие роль как габаритных огней, так и поворотников. Скорее всего, в каждой фаре будет по одному такому элементу, в то время как флагманский S-класс после рестайлинга получит по две звезды. Также можно ожидать существенно увеличенную в размерах решётку радиатора, и есть вероятность, что она будет оформлена в стиле E-класса последнего поколения — именно такой вариант и изображён на нашем рендере. Ещё одна интересная деталь — боковые зеркала, которые в последние годы обычно не затрагиваются при обновлении, однако С-классу достанутся новые с С-образными повторителями указателей поворота, которые вызывают ассоциации с Мерседесами начала 2010-х годов. Задняя часть тестовых образцов пока практически лишена маскировки, и никаких новых деталей здесь не видно. Однако можем предположить, что обновлённый С-класс получит модернизированные фонари, в которых опять же разместятся стилизованные логотипы компании (таковые будут и на других рестайлинговых моделях Mercedes-Benz, включая кроссоверы). Также седан может получить подретушированный задний бампер и колёсные диски нового дизайна.   

Рендер обновлённого Mercedes-Benz С-класса

В основе нынешнего С-класса лежит модульная платформа MRA, которую используют и многие другие модели компании, включая флагманский S-класс последнего поколения. Пока нет подтверждённой информации об изменениях в технической части, однако можем предположить, что автомобиль сохранит широкую гамму бензиновых и дизельных четырёхцилиндровых моторов, при этом могут появиться новые гибридные модификации. Самым же интересным обновлением может стать силовая установка топовой модификации Mercedes-AMG C63, которая наконец получит двигатель V8 вместо 4-цилиндрового на нынешней версии.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz С-класса

Премьера новинки может состояться в течение следующего года. Между тем к дебюту готовится CLA нового поколения, который получит как традиционные версии с ДВС, так и полностью электрические модификации.

рендеры "Колёса.ру" новинки рестайлинг Mercedes-Benz Mercedes-Benz C-класс

 

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