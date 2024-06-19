Немецкая компания готовит рестайлинг для своего флагмана, и тестовые образцы уже несколько раз попались в объектив фотошпионов. Каким он будет?

У флагманской модели Mercedes-Benz весьма солидная история: представительские седаны выпускались ещё в середине прошлого века, однако имя S-класс они получили только в 1972 году вместе c первым поколением в кузове W116. Сегодня на конвейере уже седьмое поколение автомобиля, которое было представлено осенью 2020 года и получило заводской индекс W223. Подходит время для планового рестайлинга, и закамуфлированные прототипы уже выехали на дороги, периодически попадаясь фотошпионам.

Рендер обновлённого S-Class

Наибольший интерес представляет передняя часть, на которой сейчас и больше всего маскировки. Уже проглядывается заметно более крупная решётка радиатора, которая дотянется чуть ли не до самого низа бампера. Вполне вероятно, здесь применят тот же приём, что и в новом Е-классе: решётка будет визуально объединена с фарами за счёт чёрной контрастной рамки. Что видно лучше всего, так это новую графику светодиодных ходовых огней, выполненную в виду трёхлучевых звёзд. Впервые такое решение было продемонстрировано на концепте CLA, представленном осенью прошлого года, а обновлённый S-класс может стать первой серийной моделью с подобными фарами. Сбоку никаких существенных изменений не ожидается, сзади же единственной обновкой могут стать фонари. Точнее, их графика, которая хорошо видна на шпионских фотографиях: здесь такие же трёхлучевые звёзды, как на новом Е-классе, только их по три в каждом фонаре (на младшей модели их две).

Рендер обновлённого S-Class

Подтверждённой информации об изменениях в технической части пока нет, скорее всего, рестайлинговая модель сохранит широкую гамму силовых установок, включающую бензиновые и дизельные моторы, а также гибриды. Никуда не денется и самая мощная версия S63 E Performance с установкой, состоящей из 4,0-литрового битурбомотора V8 серии M177 мощностью 612 л.с (максимальный крутящий момент – 900 Нм) и 190-сильного электромотора (320 Нм) на задней оси. Совокупная мощность системы равна 802 л.с., а крутящий момент – 1430 Нм.

Нынешний Mercedes-Benz S-Class 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz S-Class 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz S-Class 3 / 3

Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Напомним, пару месяцев назад Mercedes-Benz показал первый серийный электрический Гелендваген.