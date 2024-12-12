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Обновлённый Mitsubishi Outlander доберётся до США в конце этой зимы

12.12.2024 186 0 0

Ожидается, что посвежевший кроссовер японской марки для Штатов визуально окажется таким же, какой сейчас положен европейскому рынку.

Марка Mitsubishi представила Outlander актуального четвёртого поколения ещё в 2021 году. В целом, бренд на американском рынке чувствует себя неплохо: за первую половину текущего года дилеры реализовали 51 130 экземпляров, что на 12,3% больше, чем в январе-июне 2023-го. Из них на долю паркетника Outlander пришлось 53,6% от всего объёма реализованных автомобилей Mitsubishi: показатель за тот же период составил около 27,4 тыс. машин.

На фото: обновлённый Mitsubishi Outlander PHEV (версия для европейского рынка)

Mitsubishi Outlander пережил обновление минувшей осенью: паркетник вернулся на «старосветский» рынок уже посвежевшим. Теперь стало известно, что такой вариант в скором времени доберётся и до США: в местном представительстве рассказали, что продажи начнутся под конец текущей зимы, 24 февраля 2025 года.

При этом внешность обновлённого Outlander производитель пока держит в секрете, хотя уже известно, что местный паркетник не будет отличаться от версии, недавно представленной для европейского рынка. Это значит, что у такого автомобиля над радиаторной решёткой можно будет увидеть гладкую чёрную панель с логотипом и хромированными планками, а ещё ему достанутся подкорректированные фонари и иной задний бампер.

Зато американское подразделение в ходе анонса поделилось снимками салона посвежевшего Mitsubishi Outlander, судя по которым, внутреннее убранство тоже окажется аналогичным европейской версии кроссовера. Модель получила изменённую центральную консоль, новые цветовые схемы для оформления интерьера, акустику Yamaha и спутниковую потоковую информационно-развлекательную систему от SiriusXM.

На фото: салон обновлённого Mitsubishi Outlander (версии для американского рынка)

В американском офисе отметили, что обновлённый кроссовер получит набор современных водительских помощников ADAS, а также систему Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC). Ожидается, что у гибридной версии новинки (как и у «старосветского» варианта) будет увеличенный топливный бак, а также более ёмкая батарея – 22,7 кВт*ч вместо 20 кВт*ч.

Стоит ожидать, что в гамме будет PHEV-установка, в основу которой ляжет бензиновый атмосферник объёмом 2,4 литра, работающий в тандеме с парой электродвигателей. У евроверсии отдача ДВС составляет 136 л.с., мощность переднего электромотора – 116 л.с., заднего – 136 л.с. Совокупная отдача этой системы равна 306 л.с. Какими окажутся технические характеристики «штатного» варианта, станет известно позже.

Цены посвежевшего Mitsubishi Outlander американское подразделение обещало обнародовать в начале февраля. Актуальный паркетник с традиционным ДВС в США можно купить минимум за 28 395 долларов (эквивалентно примерно 2,95 млн рублей по текущему курсу), а за вариант с PHEV-установкой просят не менее 40 445 долларов (около 4,21 млн рублей).

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