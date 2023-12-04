Новинки ×

Обновлённый Rolls-Royce Cullinan: первые изображения

04.12.2023 210 0 0

Несколько дней назад в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера Rolls-Royce, на которых видны весьма существенные изменения во внешнем виде.

Модель Cullinan, которая является первым серийным кроссовером в истории английской компании, была представлена весной 2018 года. Автомобиль получил имя в честь крупнейшего алмаза в истории человечества «Куллинан». Люксовый паркетник уже более пяти лет на конвейере, и только сейчас появились первые фотографии тестовых образцов рестайлинговой модели. Какой она будет?

Рендер обновлённого Cullinan

Самой оригинальной деталью на шпионских фотоснимках является новый передний бампер с совершенно нехарактерным для моделей Rolls-Royce дизайном. Он сделан в спортивном стиле, имеет пару крупных воздухозаборников с диагональными перекладинами и контрастные декоративные вставки. Передняя оптика пока частично скрыта маскировкой, есть вероятность, что Cullinan получит «двухэтажную» переднюю оптику в стиле первого электромобиля марки Spectre. Сзади на тестовых образцах можно увидеть немного изменённую по форме пластиковую накладку в нижней части, в которую встроены более крупные патрубки выхлопной системы. Фонари пока оставили неизменными, мы же представили вариант в стиле того же Spectre.

Рендер обновлённого Cullinan

Cullinan построен на платформе Aluminum-Spaceframe Architectur (ASF) с интегрированной рамой, её же использует и флагманский седан Phantom. Под капотом кроссовера располагается бензиновый 12-цилиндровый битурбомотор объемом 6,75 литра, отдача которого составляет 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, доступных с 1 600 об/мин. Двигатель комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

Нынешний Rolls-Royce Cullinan
1 / 3
Нынешний Rolls-Royce Cullinan
2 / 3
Нынешний Rolls-Royce Cullinan
3 / 3

Премьера новинки ожидается в следующем году.

Между тем, в конце лета был представлен двухместный родстер Rolls-Royce La Rose Noire Droptail за 25 млн долларов.

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Rolls-Royce Rolls-Royce Cullinan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Покупаем Jaecoo J7: где купить, как обслуживать, сколько тратить Покупка китайского автомобиля, особенно новичка на нашем рынке, многим кажется немного авантюрной. Страх, конечно, понятен, но так ли он обоснован? Попробуем сегодня разобраться в этом вопро... 269 0 0 04.12.2023
Статьи / Интересно Любовь зла: топ-5 самых переоценённых автомобилей в России Любить машину за какие-то её уникальные возможности или характеристики – это нормально. Но делать механическое божество из вполне заурядного автомобиля только за то, что он редко ломается ил... 2459 14 3 01.12.2023
Статьи / Авто с пробегом Honda CR-V IV(RM) c пробегом: нет грязному маслу в коробке и вязкому – в моторах В первой части материала мы обсудили неубиваемую электрику, нестареющий салон и коррозионные проблемы CR-V IV поколения 2012-2016 годов выпуска. Визуально этот популярный кроссовер держится... 5527 0 0 29.11.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Lifan умер, да здравствует Livan: тест-драйв Livan X3Pro Он невелик по размерам, но выглядит гармонично. У него не самый могучий мотор и вариатор, но в городе он чувствует себя, как плотвичка в воде. Его салон отделан жестким пластиком, но его осн... 26363 6 2 18.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Exeed LX AWD: стоит ли полный привод 400 тысяч рублей? С относительно недавних пор одним поводом для критики китайских машин стало меньше: одна за другой стали появляться версии кроссоверов с полным приводом, которого многим так не хватало. Вот... 21668 12 0 14.07.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Главенство пассажира, нервная подвеска и мелкие шрифты: тест-драйв Exeed RX Еще недавно словосочетание «китайская марка премиальных автомобилей» звучало так же странно и нелепо, как «астрофизики Сомали», а сегодня претендующий на статус премиального бренд Exeed попо... 20598 10 0 08.08.2023
Change privacy settings