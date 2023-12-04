Несколько дней назад в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера Rolls-Royce, на которых видны весьма существенные изменения во внешнем виде.

Модель Cullinan, которая является первым серийным кроссовером в истории английской компании, была представлена весной 2018 года. Автомобиль получил имя в честь крупнейшего алмаза в истории человечества «Куллинан». Люксовый паркетник уже более пяти лет на конвейере, и только сейчас появились первые фотографии тестовых образцов рестайлинговой модели. Какой она будет?

Рендер обновлённого Cullinan

Самой оригинальной деталью на шпионских фотоснимках является новый передний бампер с совершенно нехарактерным для моделей Rolls-Royce дизайном. Он сделан в спортивном стиле, имеет пару крупных воздухозаборников с диагональными перекладинами и контрастные декоративные вставки. Передняя оптика пока частично скрыта маскировкой, есть вероятность, что Cullinan получит «двухэтажную» переднюю оптику в стиле первого электромобиля марки Spectre. Сзади на тестовых образцах можно увидеть немного изменённую по форме пластиковую накладку в нижней части, в которую встроены более крупные патрубки выхлопной системы. Фонари пока оставили неизменными, мы же представили вариант в стиле того же Spectre.

Рендер обновлённого Cullinan

Cullinan построен на платформе Aluminum-Spaceframe Architectur (ASF) с интегрированной рамой, её же использует и флагманский седан Phantom. Под капотом кроссовера располагается бензиновый 12-цилиндровый битурбомотор объемом 6,75 литра, отдача которого составляет 571 л.с. и 850 Нм крутящего момента, доступных с 1 600 об/мин. Двигатель комплектуется 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF.

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Премьера новинки ожидается в следующем году.

Между тем, в конце лета был представлен двухместный родстер Rolls-Royce La Rose Noire Droptail за 25 млн долларов.