Обновлённый VW Amarok первого поколения: первое фото перед скорым выходом на рынок

На четырнадцатом году жизни рамный пикап VW Amarok первого поколения получит обновлённый дизайн экстерьера и интерьера, современную электронику и расширенное оснащение системами безопасности, но ареалом его обитания будет только Латинская Америка.

Amarok первого поколения дебютировал в 2010 году как глобальная модель, первый рестайлинг он пережил в 2016-м, главной сборочной площадкой для «первого» Амарока был и остаётся завод VW в аргентинском городе Хенераль Пачеко (входит в состав Большого Буэнос-Айреса).

Летом прошлого года дебютировал Amarok второго поколения, сделанный в рамках альянса VW и Ford: по сути, новый Amarok является клоном актуального среднеразмерного пикапа Ford Ranger. Собирают новый Amarok на южноафриканском заводе Ford в Сильвертоне (пригород Претории).

Между тем ещё до премьеры «второго» Амарока стало известно, что пикап первого поколения, который компания Volkswagen разработала полностью самостоятельно, в отставку не собирается, боссы VW выделили деньги на его модернизацию, и вот на днях аргентинский журнал Motor1 опубликовал первую неофициальную фотографию посвежевшего Амарока, сделанную либо на заводе в Хенераль Пачеко, либо в одном из бразильских филиалов VW, где пикап проходит испытания.

VW Amarok первого поколения после первого рестайлинга 1 / 3 VW Amarok первого поколения после первого рестайлинга 2 / 3 VW Amarok первого поколения после первого рестайлинга 3 / 3

Любопытно, что аргентинские коллеги не смогли добиться от представителей VW чёткого ответа на вопрос, почему в их стране вместо нового Амарока будет в очередной раз обновлённый пикап первого поколения, и не скрывают свою обиду по этому поводу. Рискнём предположить, что всё дело в затратах и целесообразности. Как рабочая лошадка «первый» Amarok зарекомендовал себя хорошо, покупателям он нравится, продажи в последнее время только растут: по данным ресурса BestSellingCarsBlog, VW Amarok сейчас входит в тройку самых популярных новых автомобилей в Аргентине после Fiat Cronos и перед Toyota Hilux, новый Ford Ranger занимает четвёртое место.



Короче говоря, зачем снимать с производства успешную модель и тратить деньги на запуск новой, если всё и так хорошо — нужно только немного актуализировать дизайн и оснащение. После очередного рестайлинга «первый» Amarok легко может дожить до следующего десятилетия, исправно принося денежки в кассу VW. Правда, теперь «первый» Amarok — не глобальная модель, а сугубо латиноамериканская, в других регионах будет продаваться новый Amarok «фордовского розлива».

VW Amarok второго поколения 1 / 3 VW Amarok второго поколения 2 / 3 VW Amarok второго поколения 3 / 3

Как видно по заглавной фотографии (других пока нет), «первый» Amarok после очередного рестайлинга стал похож на «второй», но всё же имеет более округлые обводы, характерные для пикапа первого поколения. На корме ожидаются новые светодиодные фонари, салон получит полностью цифровой щиток приборов и новую мультимедийную систему с большим сенсорным экраном, подушек безопасности станет больше (появятся оконные шторки), обновятся отделочные материалы и дизайн колёсных дисков.



Техническая начинка, по данным аргентинских коллег, останется прежней, то есть обновлённый пикап будет предлагаться с дизельными двигателями: 2,0 л (140 л.с. либо 180 л.с.) и 3,0 л V6 (258 л.с.). Пикап с 2,0-литровым мотором может иметь задний либо полный привод, коробка передач — 6-ступенчатая «механика» либо 8-ступенчатый гидромеханический «автомат». Amarok V6 по умолчанию имеет полный привод и АКП.

Официальная премьера обновлённого латиноамериканского Амарока ожидается в ближайшие месяцы.

