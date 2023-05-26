Имя Vantage существует уже достаточно давно, ещё с 50-х годов его давали мощным версиям разных спортивных моделей компании. Самостоятельной моделью Vantage стал лишь в 2005 году, когда началось производство первого поколения самых доступных спорткаров бренда. Премьера второй генерации состоялась в конце 2017 года, а сейчас автомобиль готовится к существенному рестайлингу. Каким он будет?
Одной из основных особенностей внешности нынешнего Vantage являются нехарактерные для моделей последних лет узкие горизонтальные фары небольшого размера. Судя по шпионским фотографиям, в компании решили сделать Vantage более традиционным с точки зрения дизайна, и спереди появится более крупная вытянутая по вертикали оптика с тремя светодиодными сегментами в каждой фаре, как на официально представленном вчера Aston Martin DB12. Решётка радиатора «отделится» от нижней губы бампера и получит более привычную форму, также спорткар получит новый капот с прорезями воздуховодов и продольными выштамповками. Сзади изменений меньше, пока можно разглядеть лишь более крупные патрубки выхлопной системы, возможно небольшим изменениям подвергнется задний бампер. Кроме того, автомобиль изображён с новыми 7-спицевыми дисками.
Рестайлинг затронет и салон, где, как минимум, появится новая мультимедийная система (нынешняя досталась спорткару от Mercedes-Benz). При этом можно ожидать и более глобальных изменений в интерьере, учитывая, что представленный на днях DB12, являющийся по сути рестайлинговой версией модели DB11, получит полностью новый салон. По части техники пока нет подтверждённой информации, скорее всего, мотор останется прежним: нынешний Vantage оснащается бензиновым битурбированным 4.0 V8, развивающим 527 л.с. Конечно, для новой модели его показатели могут быть улучшены.
Премьера новинки может состояться в течение этого года.
Между тем, ранее в этом месяце китайский холдинг Geely практически вдвое увеличил свою долю в Aston Martin.
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