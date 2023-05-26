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Обновлённый Aston Martin Vantage: первые изображения

26.05.2023 77 0 0

В начале этой недели в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии обновлённого британского спорткара, который получит весьма заметные изменения во внешности.

Имя Vantage существует уже достаточно давно, ещё с 50-х годов его давали мощным версиям разных спортивных моделей компании. Самостоятельной моделью Vantage стал лишь в 2005 году, когда началось производство первого поколения самых доступных спорткаров бренда. Премьера второй генерации состоялась в конце 2017 года, а сейчас автомобиль готовится к существенному рестайлингу. Каким он будет?

Рендер нового Aston Martin Vantage

Одной из основных особенностей внешности нынешнего Vantage являются нехарактерные для моделей последних лет узкие горизонтальные фары небольшого размера. Судя по шпионским фотографиям, в компании решили сделать Vantage более традиционным с точки зрения дизайна, и спереди появится более крупная вытянутая по вертикали оптика с тремя светодиодными сегментами в каждой фаре, как на официально представленном вчера Aston Martin DB12. Решётка радиатора «отделится» от нижней губы бампера и получит более привычную форму, также спорткар получит новый капот с прорезями воздуховодов и продольными выштамповками. Сзади изменений меньше, пока можно разглядеть лишь более крупные патрубки выхлопной системы, возможно небольшим изменениям подвергнется задний бампер. Кроме того, автомобиль изображён с новыми 7-спицевыми дисками.

Рендер нового Aston Martin Vantage

Рестайлинг затронет и салон, где, как минимум, появится новая мультимедийная система (нынешняя досталась спорткару от Mercedes-Benz). При этом можно ожидать и более глобальных изменений в интерьере, учитывая, что представленный на днях DB12, являющийся по сути рестайлинговой версией модели DB11, получит полностью новый салон. По части техники пока нет подтверждённой информации, скорее всего, мотор останется прежним: нынешний Vantage оснащается бензиновым битурбированным 4.0 V8, развивающим 527 л.с. Конечно, для новой модели его показатели могут быть улучшены.

Нынешний Aston Martin Vantage
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Нынешний Aston Martin Vantage
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Нынешний Aston Martin Vantage
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Премьера новинки может состояться в течение этого года.

Между тем, ранее в этом месяце китайский холдинг Geely практически вдвое увеличил свою долю в Aston Martin.  

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