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  • Обновлённый кроссовер Hyundai Kona, плюс Kona N Line: появились первые тизеры

Обновлённый кроссовер Hyundai Kona, плюс Kona N Line: появились первые тизеры

26.08.2020 248 0 0

Корейская компания частично показала паркетник как в «обычной» версии, так и в спортивном варианте исполнения – N Line.

 

Марка Hyundai представила свой компактный кроссовер Kona в июне 2017 года, продажи модели стартовали позже в том же году. В 2018-ом корейский производитель расширил семейство за счёт электроверсии паркетника, затем появился и гибрид. А теперь в Хёнде готовятся к скорому дебюту обновлённой версии Kona, а также к презентации «оспортивленного» варианта модели с прибавкой N Line к названию. Пока что компания опубликовала несколько тизеров новинок.

Тизер обновлённого Hyundai Kona

Судя по изображениям, автомобилю заметно обновили переднюю часть. Она стала шире, решётка радиатора теперь оформлена в стиле «акульего носа», изменили также бампер и светодиодные дневные ходовые огни. Кроме того, «посвежевший» Hyundai Kona лишился тонкой горизонтальной щели между решёткой и капотом, которая имеется у актуальной версии кроссовера.

«Оспортивленная версия» паркетника – Hyundai Kona N Line – оформлена более агрессивно, если судить по единственному опубликованному эскизу. Такой кросс получил большой воздухозаборник спереди, видоизменённый бампер, шильдик с названием версии на радиаторной решётке с иным рисунком, а также три дополнительных прорези под линией капота.

Тизер Hyundai Kona N Line

В компании пока что не анонсировали с помощью тизера появление будущего флагмана линейки – спортивного паркетника Kona N. Ожидается, что его представят уже после того, как стартуют продажи обновлённого «обычного» кросса Kona и версии с приставкой N Line к названию. Информация о том, когда автомобили доберутся до дилеров, вероятно, п﻿оявится позже, в рамках дебюта новинок – он должен пройти в течение ближайших нескольких недель.

На фото: актуальная версия Hyundai Kona

Официальной информации о том, изменилась ли в ходе рестайлинга «начинка» Kona, пока нет. Актуальный кроссовер на домашнем рынке предлагается со 177-сильной бензиновой «турбочетвёркой» T-GDI объёмом 1,6 литра, также в линейке имеется дизель такого же объёма с отдачей в 115 и 136 л.с. В пару к ним предлагается только семиступенчатая преселективная коробка передач с двойным сцеплением. Привод – передний или полный. В Европе модель оснащается 1,0-литровым турбомотором T-GDI мощностью 120 л.с., который идёт в комплекте с шестискоростной «механикой». В США же доступен 2,0-литровый «атмосферник» MPI (149 л.с.) и 178-сильный 1.6 Turbo GDI, обе версии работают в тандеме с «автоматом».

По предварительным данным, Hyundai оснастит Kona N Line 217-сильным наддувным мотором Smartstream объёмом 1,6 литра. А спорт-кроссовер Kona N, вероятно, может получить двигатель от «заряженного» хэтчбека i30 N – 2,0-литровую «турбочетвёрку» T-GDI с отдачей от 250 до 275 л.с., в пару этому двигателю, скорее всего, предложат либо «механику», либо коробку передач DCT.

Пару недель назад Hyundai представил Elantra N Line. В новом поколении «подогретая» модификация в плане дизайна сильнее отдалилась от стандартной «четырёхдверки», а вот отдача мотора осталась прежней (204 л.с.). Продажи «оспортивленного» седана уже начались на домашнем рынке.

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