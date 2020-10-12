Обновлённый Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли досрочно: смена имиджа и гибридная версия

Компактный кроссовер Mitsubishi после рестайлинга довольно значительно преобразился внешне. В салоне же ждем как минимум новую мультимедийную систему. Еще модель превратили в гибрид, хотя версии только с ДВС, вероятно, сохранили.

Первое изображение обновленного паркетника Eclipse Cross глобальный офис Mitsubishi распространил в сентябре. Тогда же на японском сайте марки у такой модели появился собственный раздел: на данный момент там прибавилось видео и картинок, но это все тизеры. А вот пользователь Твиттера под ником nozo накануне выложил пару отсканированных страниц брошюры SUV, предназначенного для домашнего рынка, — на них кросс запечатлен в полный рост, хотя и только спереди.

Итак, кроссовер обзавелся новой радиаторной решеткой и узкими светодиодными дневными ходовыми огнями. Ниже – блоки основных фар, причем у оптики теперь хромированный декор. Также заменили передний бампер. Какой получилась корма – понятно и по тизерам: у Eclipse Cross другие фонари и задний бампер, кроме того, модель лишили разделенного надвое светящейся полоской заднего стекла (теперь у нее обычная багажная дверь).

Салон пока не засвечен, но ранее в Mitsubishi пообещали новую мультимедийную систему. Еще, вероятно, для кросса предусмотрены иные материалы отделки.



После рестайлинга Eclipse Cross стал подзаряжаемым гибридом, и эта вторая подобная модель в гамме марки, первенец – Outlander PHEV. Подробностей об установке младшего паркетника по-прежнему нет. Кстати, перед нами брошюра именно гибридного Eclipse Cross, в ней указано, что такой паркетник предложат с полным приводом. Напомним, Mitsubishi Outlander PHEV имеет бензиновый мотор 2.4, два электродвигателя (по одной на каждой из осей) и батарею емкостью 13,8 кВт*ч.

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«Традиционные» версии у Eclipse Cross наверняка остались: в гамму дореформенного SUV в зависимости от рынка входят бензиновые «турбочетверка» 1.5 и «атмосферник» 2.0, а также дизель 2.2. Модель только с ДВС бывает с передним или полным приводом.



Ранее в Mitsubishi заявили, что обновленный кроссовер выйдет на рынок до конца 2020 финансового года (он длится по 31 марта 2021-го). Судя по слитой брошюре, в Японии презентацию проведут в ближайшее время.

Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross, версия для Японии 1 / 3 Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross, версия для Японии 2 / 3 Дореформенный Mitsubishi Eclipse Cross, версия для Японии 3 / 3

До России рестайлинговый Eclipse Cross тоже, скорее всего, доберется, хотя вряд ли к нам привезут гибрид. А вот Европа под вопросом, ведь Mitsubishi отказалась от поставок новинок на «старосветский» рынок: после завершения жизненного цикла нынешних моделей компания фактически уйдет из этого региона (в приоритете для нее теперь Юго-Восточная Азия, но в работе марки в РФ пока ничего не меняется). Впрочем, преобразившийся Eclipse Cross туда еще может успеть, так как модернизация была запланирована уже давно.

