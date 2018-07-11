Компания Renault представила обновлённые версии Logan и Sandero для российского рынка. Глобальных изменений, как и ожидалось, нет - улучшают то, что пока неплохо продаётся. Заказать новинки уже можно у официальных дилеров марки, продажи Логана и Сандеро начнутся в конце июля.

11 Июл Обновлённые Renault Logan и Sandero для России: что изменилось и какова цена на новинки

Прежде всего стоит обратить внимание на изменённую оптику, которая обзавелась бумерангообразными дневными ходовыми огнями, немаловажно — светодиодными. Также был перекроен передний бампер, в том числе и «гнёзда» под противотуманные фары, лишившиеся соединительной горизонтальной планки. Выразительности «передку» добавляет пересмотренная решётка радиатора с отчётливо выделенными горизонтальными планками, которых не четыре, как было ранее, а три.

Палитра цветов, доступных для окраски кузова Логана и Сандеро, пополнилась новым — коричневым «Burn Vision». Гамму легкосплавных дисков тоже не обошли вниманием — появился новый вариант 15-дюймовых колёс под названием Symphonie.

«Корма» моделей изменений не претерпела.

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Немного поработали над салоном «бюджетников»: незначительно изменилось рулевое колесо, хотя при этом нельзя не признать, что выглядит оно гораздо прогрессивнее, чем прежде, места под стаканы в центральном консоли сзади стали чуть глубже и шире, начиная с комплектации Life, пассажирам заднего ряда будет предоставлена 12-вольтная розетка.

В арсенале практичных опций случилось пополнение: переключатель указателей поворота наконец-то научился понимать лёгкие прикосновения, отвечая на них троекратным «подмигиванием» поворотника, с внешней стороны водительского сиденья появился рычажок, который позволяет дистанционно открыть лючок бензобака, а в «гирлянде» указателей на приборной панели теперь есть индикатор отображения температуры двигателя.

МАТЕРИАЛ В РЕЖИМЕ ОБНОВЛЕНИЯ.