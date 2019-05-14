Обновлённый Lexus GX: первые изображения

На прошлой неделе в Сети появились шпионские фотоснимки японского внедорожника в камуфляже, который готовится к рестайлингу. Каким он получится?

Lexus GX второго поколения был представлен уже давно – 10 лет назад. В 2013 году автомобиль получил рестайлинг, и сейчас, казалось бы, самое время для полностью новой модели, но шпионские фотографии дают понять, что вместо этого внедорожник пройдёт через второе обновление. Оно не будет носить революционного характера, внешность GX лишь сделают более вписывающейся в нынешний модельный ряд компании. Так, внедорожник получит полностью светодиодные фары и новую решётку радиатора. При этом капот и передние крылья могут остаться прежними.

Проходящие испытания закамуфлированные образцы пока не имеют никаких отличий в задней части, однако можно предположить, что появятся новые фонари с характерными сдвоенными полосками светодиодов, так как нынешние сильно выбиваются из актуального стиля бренда. Кроме того, мы добавили декоративную накладку в нижней части заднего бампера.

Что касается технической части, то здесь едва ли можно рассчитывать на серьёзные изменения, и, скорее всего, внедорожник оснастят тем же 8-цилиндровым бензиновым двигателем 4.6 мощностью 296 л.с. и с крутящим моментом 446 Нм. Однако вполне может появиться более современная трансмиссия с большим количеством передач на замену устаревшей уже «шестиступке» нынешнего GX.

Сегодня в России Lexus GX можно приобрести с тем же единственным мотором, упомянутым выше, за 4 338 000 рублей в базовой комплектации Comfort 5S. Самый дорогой внедорожник в исполнении Luxury 7S оценивается в 4 939 000 руб.

Напомним, в прошлом месяце был официально представлен первый минивэн марки Lexus.