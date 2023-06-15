Объявлен лимитированный прием предзаказов на 500 первых EXEED RX

14 июня в Санкт-Петербурге был объявлен старт предзаказов на самую ожидаемую новинку года от EXEED – кросс-купе RX. В первой поставке – всего 500 автомобилей. Модель станет ключевым продуктом бренда, в котором нашли отражение самые последние достижения EXEED в области дизайна и технологий. EXEED RX оснащен двухлитровым турбированным мотором мощностью 249 л.с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Максимальный крутящий момент составляет 385 Нм. Габариты автомобиля – 4781*1920*1671 мм, колесная база – 2800 мм.

EXEED RX представляет новое поколение автомобилей бренда, в котором воплотилась концепция «Искусство технологий». Инновационные дизайнерские решения и технологичное оснащение позволили достичь высочайшего комфорта как для водителя, так и для всех пассажиров. Купеобразный кузов появился в модельной линейке EXEED впервые: он обладает элегантными пропорциями и отличается стремительностью силуэта. Безрамочная ромбовидная решетка радиатора, скрытые ручки дверей с электроприводом, динамическое освещение создают футуристичный внешний облик автомобиля.

Особое внимание инженеры EXEED уделили управляемости и настройкам. Так, сверхотзывчивое шасси оснащено подвеской с регулируемой жесткостью амортизаторов (CDC). На кузове автомобиля установлены датчики для отслеживания дорожных условий в режиме реального времени и внесения коррективов в работу подвески с миллисекундным откликом, чтобы сохранить идеальное положение кузова во время движения. В сочетании с интеллектуальной системой полного привода для любых условий и системой выбора режима движения создается выверенный баланс комфорта, управляемости и безопасности. Система плавной остановки контролирует замедление и распределение нагрузки по подвеске, обеспечивая стабильное положение кузова при интенсивном торможении или разгоне.

EXEED RX предлагает семь режимов движения: эко, стандарт, спорт, снег, грязь, песок и бездорожье, что позволяет водителю получать удовольствие от машины в самых разных условиях и на различных покрытиях. Функция медленного движения на бездорожье оптимизирует рулевое управление и повышает комфорт вождения вне дорог. Дисплей, показывающий распределение момента, позволяет водителю лучше понимать работу полного привода.

Настройка рулевого управления выполнялась международными специалистами Bosch. Отклик может меняться от невесомого руля на малых скоростях и до наполненного обратной связью на высоких скоростях, что гарантирует эффективное взаимодействие с автомобилем.

Разработка EXEED RX велась согласно международным стандартам безопасности, что позволило добиться рейтинга 5 звезд в краш-тестах. Общее время компьютерных симуляций краш-тестов составило более 500 000 часов. Автомобиль прошел длительные ресурсные испытания около 1 400 000 км в более чем 55 вариантах дорожных условий, что позволяет с уверенностью предоставить традиционную для EXEED гарантию в течение семи лет, или 200 тыс. км пробега.

«Я рад объявить старт приема предзаказов на новое кросс-купе EXEED RX, – сказал директор бренда Геннадий Баранов. – Это автомобиль, который идеально дополнит стильный и статусный образ своего владельца. В первой партии мы ожидаем всего 500 машин, и первых покупателей ждут интересные и привлекательные условия покупки».

Официальный старт продаж EXEED RX начнется до конца июля, тогда же будет анонсирована стоимость автомобиля, а также условия по кредитованию и страхованию. Предзаказ можно оформить в любом официальном дилерском центре бренда или на официальном сайте EXEED.

Партнерский материал