Новинки ×
  • Объявлена цена кроссовера Москвич 3: пока только турбомотор

Объявлена цена кроссовера Москвич 3: пока только турбомотор

21.12.2022 647 0 0

Отгрузка паркетников, оснащенных полуторалитровой «турбочетверкой», начнется уже в этом году. Позже на рынок должны выйти кросс с базовым «атмосферником» и электроверсия.

К серийному выпуску кроссовера с тройкой в названии Московский автомобильный завод «Москвич» (бывшее предприятие Renault Россия) приступил в ноябре. Напомним, модель представляет собой JAC JS4 с другими эмблемами. Сегодня же объявлено о формировании дилерской сети в столице и Подмосковье: паркетники Москвич 3 появятся в салонах 11 партнеров возрожденного бренда до конца текущего года. На 2023-й намечен старт продаж модели в российских городах-миллионниках, ну и впоследствии – «по мере увеличения производственных объемов» – будет расширяться присутствие марки на рынке РФ.

1 / 2
2 / 2

Одновременно названа стартовая цена кросса Москвич 3: на первом этапе модель будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.), комплектация «Стандарт» с шестиступенчатой «механикой» обойдется в 1 970 000 рублей. Позже на рынок должен выйти паркетник с 1.5T и вариатором, кроме того, в ОТТС Москвича 3 был заявлен «атмосферник» 1.6 (109 л.с.), ну и еще у кроссовера будет полностью электрическая версия. Привод в любом случае только передний.

1 / 2
2 / 2

Список оборудования именно версии «Стандарт» производитель пока не раскрыл. В целом же для паркетника предусмотрены светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, люк с электроприводом, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль с сенсорным блоком управления, камера заднего вида, система стабилизации, круиз-контроль, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора.

Отметим, исходного кроссовера JS4 в официальной линейке российского представительства JAC нет, однако такие машины имеются у дилеров китайской марки: скорее всего, они распродают партию, которую успели ввезти в страну до, собственно, возрождения Москвича. Некоторые продавцы просят за JAC JS4 с турбомотором 1.5 и «механикой» минимум 2 199 000 рублей.

Как сообщалось ранее, пока Москвич занимается крупноузловой сборкой, до конца 2022 года планируется выпустить 600 кроссоверов, 200 из которых – с электромотором. Второй этап предусматривает запуск мелкоузловой сборки (параллельно с крупноузловой), а уровень локализации планируют увеличить «за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.)». Ну а третий этап – это электромобиль Москвич на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор), работа над которой уже началась.

кроссовер Россия авторынок новинки Москвич JAC JAC JS4

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Ford Focus III c пробегом: поиск правильного мотора с коробкой и штатной подвески В первой части материала о Focus третьего поколения (ссылка) мы выяснили, что новая продвинутая платформа, приятный дизайн и качественная отделка сочетаются с плохо обработанным днищем и хр... 183 0 0 21.12.2022
Статьи / Конкурс Автомобиль мечты: что изменилось за 20 лет Всё в этой жизни течёт, всё изменяется. Вкусы автомобилистов – не исключение. Совсем недавно мы собрали автомобиль мечты большинства наших читателей. Им оказался кроссовер, к тому же бензино... 2627 6 0 20.12.2022
Статьи / Популярные вопросы Электронный договор купли-продажи: что это и как его заключить Мы уже разбирались, как оформить ДТП по европротоколу в электронном виде через Госуслуги, а также выяснили, в чем плюсы и минусы электронного ПТС и как переоформить машину с ним.  Сегодня... 188 0 1 20.12.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Haval Dargo против Mitsubishi Outlander: собака лает, чужестранец идет В дилерском центре Haval на юге Москвы жизнь кипит: покупатели разглядывают машины, общаются с менеджерами и подписывают какие-то бумаги. Пока я ждал выдачи тестового Dargo, такой же кроссов... 19484 7 205 13.09.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор от Mercedes, эмблема от Renault, сборка от Dacia: тест-драйв европейского Logan 1,0 Казалось бы, что нового можно рассказать про Renault Logan второго поколения, известный каждому российскому таксисту, что называется, вдоль и поперёк? Однако конкретно в этом автомобиле есть... 15361 10 41 13.08.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Geely Coolray против Haval Jolion: бесплатный сыр? Если бы! Хотите купить сегодня  машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – з... 12781 26 30 10.08.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings