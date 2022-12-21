Объявлена цена кроссовера Москвич 3: пока только турбомотор

Отгрузка паркетников, оснащенных полуторалитровой «турбочетверкой», начнется уже в этом году. Позже на рынок должны выйти кросс с базовым «атмосферником» и электроверсия.

К серийному выпуску кроссовера с тройкой в названии Московский автомобильный завод «Москвич» (бывшее предприятие Renault Россия) приступил в ноябре. Напомним, модель представляет собой JAC JS4 с другими эмблемами. Сегодня же объявлено о формировании дилерской сети в столице и Подмосковье: паркетники Москвич 3 появятся в салонах 11 партнеров возрожденного бренда до конца текущего года. На 2023-й намечен старт продаж модели в российских городах-миллионниках, ну и впоследствии – «по мере увеличения производственных объемов» – будет расширяться присутствие марки на рынке РФ.

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Одновременно названа стартовая цена кросса Москвич 3: на первом этапе модель будет доступна с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (150 л.с.), комплектация «Стандарт» с шестиступенчатой «механикой» обойдется в 1 970 000 рублей. Позже на рынок должен выйти паркетник с 1.5T и вариатором, кроме того, в ОТТС Москвича 3 был заявлен «атмосферник» 1.6 (109 л.с.), ну и еще у кроссовера будет полностью электрическая версия. Привод в любом случае только передний.



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Список оборудования именно версии «Стандарт» производитель пока не раскрыл. В целом же для паркетника предусмотрены светодиодная оптика, 17-дюймовые колеса, люк с электроприводом, мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль с сенсорным блоком управления, камера заднего вида, система стабилизации, круиз-контроль, задний парктроник, система бесключевого доступа и кнопка запуска мотора.



Отметим, исходного кроссовера JS4 в официальной линейке российского представительства JAC нет, однако такие машины имеются у дилеров китайской марки: скорее всего, они распродают партию, которую успели ввезти в страну до, собственно, возрождения Москвича. Некоторые продавцы просят за JAC JS4 с турбомотором 1.5 и «механикой» минимум 2 199 000 рублей.

Как сообщалось ранее, пока Москвич занимается крупноузловой сборкой, до конца 2022 года планируется выпустить 600 кроссоверов, 200 из которых – с электромотором. Второй этап предусматривает запуск мелкоузловой сборки (параллельно с крупноузловой), а уровень локализации планируют увеличить «за счет привлечения более широкого пула локальных поставщиков с полностью российскими компонентами (кузовные детали, силовые элементы управления, тормозные системы и т.д.)». Ну а третий этап – это электромобиль Москвич на собственной универсальной платформе (электродвигатель, батареи, редуктор), работа над которой уже началась.

