Очередной Monograph: Infiniti намекнула на QX60 нового поколения

Японская компания пока что опубликовала только один тизер будущей новинки, премьера которой намечена на 25 сентября 2020-го.

Infiniti представила свой семиместный кроссовер QX60 в США весной 2012-го, позже в том же году стартовало производство этой модели, изначально она называлась JX. Выпуск налажен на заводе в городе Смирна (штат Теннесси, США). В 2013-ом семиместному кроссоверу поменяли имя на QX60. Спустя три года автомобиль пережил рестайлинг, в ходе которого ему слегка обновили внешность и улучшили безопасность.



На основном для модели рынке, в США, в 2019 году дилеры реализовали 43 162 экземпляра QX60. Этот результат почти на 9% меньше по сравнению с пиковым для модели 2018-ым. На сегодняшний день эта модель является бестселлером марки в Штатах. Для сравнения, Audi Q7 в прошлом году на этом рынке разошёлся тиражом 34 649 машин, что соответствует спаду на 7,4%. Отметим, в России QX60 тоже присутствует, хоть и не является самой продаваемой моделью Infiniti (в 2019-ом – 848 шт., спад – 28,3%).

Теперь японская компания готовит новое поколение семиместного кроссовера. Его предвестником станет QX60 Monograph, который дебютирует, судя по всему, в статусе концепта через пару недель, 25 сентября, в Иокогаме (Япония). Скорее всего, серийный паркетник второй генерации будет мало отличаться от этого прототипа.



На фото: актуальный Infiniti QX60

Пока что в Infiniti опубликовали только один тизер Infiniti QX60 Monograph. Видимые линии его передней части напоминают таковые у нынешнего кроссовера, графика головной оптики несколько иная. По предварительным данным, дизайн QX60 нового поколения станет «брутальнее», а в салоне, вероятно, появится большой горизонтально ориентированный экран мультимедийной системы.



Если название Monograph кажется вам знакомым, то... вам не кажется. Ранее японский производитель уже использовал эту прибавку: её в 2017 году получил концептуальный внедорожник, который стал предвестником рестайлингового флагманского SUV Infiniti QX80. Кстати, тогда товарная версия получила оформление от шоу-кара почти в полном объёме. Есть вероятность, что в этот раз в компании поступят по тому же принципу.

Информации о технике будущей новинки пока нет. Нынешний трёхрядный кроссовер на американском рынке доступен с 299-сильным двигателем V6 объёмом 3,5 литра, максимальный крутящий момент – 366 Нм). Он комплектуется бесступенчатым «автоматом», есть версии как с передним, так и с полным приводом. В США стартовый ценник равен 44 350 долларов (эквивалентно примерно 3,34 млн рублей по текущему курсу).



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В российской спецификации мотор V6 3.5 актуального Infiniti QX60 выдаёт 283 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Он также работает в паре с CVT Xtronic. На разгон с места до «сотни» этому кроссоверу нужно 8,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 190 км/ч. Минимальная цена модели на нашем рынке составляет 3 435 000 рублей.

Напомним, Infiniti готовит ещё одну новинку: ей станет купеобразный кроссовер QX55. Его премьера пройдёт в ноябре 2020 года, продажи на североамериканском рынке начнутся весной 2021-го, а другим регионам придётся ещё подождать. Официальной информации о «начинке» пока нет, вероятно, мотор паркетнику достался от родственного Infiniti QX50.

