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OMODA S5 GT – будьте в центре внимания!

17.10.2023 140 0 0

В начале сентября 2023 года на российском рынке стартовали продажи OMODA S5 GT – спортивного городского седана с бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,6 литра и мощностью 150 л.с., работающим в паре с высокоэффективной роботизированной коробкой передач с двойным «мокрым» сцеплением.

Новинка представлена в двух вариантах комплектаций: Neo и Ultra. В базовой версии автомобиль оснащён светодиодной оптикой, 17-дюймовыми алюминиевыми литыми дисками, яркими элементами дизайна, множеством систем безопасности, ассистентами водителя, пакетом «тёплых» опций и эргономичным салоном.

Спортивные передние сиденья из высококачественной искусственной кожи, оснащённые вентиляцией и подогревом, обладают развитой боковой поддержкой и обеспечивают комфорт водителя и пассажиров. А улучшенная шумоизоляция кузова и увеличенная до 4 мм толщина стёкол гарантируют тишину в салоне.

Топовая комплектация Ultra дополнена комплексом камер кругового обзора, системой мониторинга слепых зон, ассистентом удержания в полосе, системой автономного экстренного торможения, атмосферной подсветкой салона и встроенным видеорегистратором.

Внимание к деталям, комфорт, современность и динамичность – вот как можно охарактеризовать OMODA S5 GT.

Заберите свой технологичный и эффектный автомобиль в салоне официального дилера OMODA КЛЮЧАВТО.

📍 г. Краснодар, ул. Аэропортовская, 6В

🌐 keyauto-omoda-krd.ru

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