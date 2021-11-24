Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели опрос среди дилеров, чтобы определить наиболее узнаваемые интернет-сервисы для проверки истории автомобилей. По данным исследования, наиболее популярной и полной базой для проверки автомобилей с пробегом у специалистов официальных дилерских центров оказалась Автотека . Второе место заняла база ГИБДД , третье – Реестр залогов .

Партнерский материал​

Проверив перед покупкой автомобиль с пробегом через специальный онлайн-сервис, можно снизить риск приобретения некачественного автомобиля или избежать обмана со стороны недобросовестных продавцов. Сегодня с помощью VIN или госномера пользователь может оперативно узнать, есть ли у транспортного средства ограничения на регистрацию, участвовал ли он в ДТП, работал ли в такси или каршеринге и многое другое.



В августе 2021 года специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» был проведен опрос среди более 100 специалистов официальных дилерских центров и площадок, которые занимаются trade-in и продажами автомобилей с пробегом. Целью опроса было узнать, какие онлайн-базы для проверки автомобилей знакомы официальным дилерам и какими из них они чаще пользуются.

Как показало исследование, 98,3% респондентов знают об Автотеке, а 91,4% используют ее в работе. Кроме того, 91,4% дилеров считают Автотеку наиболее полной базой: ее отчет включает не только «базовую» информацию – залоги, ограничения, использование в такси, но также сведения о заездах на техобслуживание и данные о ДТП, если таковые случались. Второе место по результатам опроса заняла база ГИБДД, которую знают и используют 91,4% дилеров, соответственно. Третье место – у Реестра залогов с результатом по 72,4%.

В целом, по данным опроса, дилеры знакомы и используют в работе около десятка различных онлайн-сервисов, в числе которых база ГИБДД РФ, залоговая база банков, данные официального портала правительства Москвы и ряд других.

«Мы благодарим дилеров и наших партнеров за доверие сервису Автотека, который становится для них важным источником данных для оценки при приеме автомобилей с пробегом на реализацию. Автотека делает рынок автомобилей с пробегом прозрачнее, минимизирует мошенничество и избавляет покупателей от неприятных неожиданностей», – комментирует Вадим Иванов, директор Автотеки.

Что включает в себя отчет Автотеки

В базе Автотеки содержится не только «базовая» информация об автомобиле – пробег и год выпуска, но и расчеты страховых ремонтов, участие в аукционах битых автомобилей, история сервисного обслуживания, факты нахождения в залоге или розыске, факты использования в такси и каршеринге и многое другое. Сервис объединил данные от страховых компаний, банков, госорганов, дилерских центров и независимых станций технического обслуживания, базы НБКИ, Audatex и пр. Таким образом, Автотека на сегодняшний день является самой полной негосударственной базой данных по истории эксплуатации автомобилей, в которой содержится информация об около 50 млн транспортных средств. С октября этого года в сервисе также доступна функция проверки истории грузовой техники.