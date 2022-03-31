Открытие второго склада запчастей для автомобилей EXEED и CHERY

АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», дистрибьютор автомобилей марок CHERY и EXEED, согласно планам развития компании, объявляет об официальном открытии второго регионального склада автомобильных запасных частей, компонентов, аксессуаров и расходных материалов. Новый склад в Красноярске по доступному ассортименту идентичен складу в Московском регионе.

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«Открытие второго склада в городе Красноярске позволяет значительно ускорить логистику по доставке необходимых запасных частей и компонентов к дилерам марок EXEED и CHERY, расположенным в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока», – прокомментировал директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Владимир Шмаков.



Склад запчастей в Московском регионе расположен на территории площадью 10 000 кв.м, относится к категории класса A, полностью соответствует требованиям данной категории складов и позволяет профессионально обрабатывать и качественно хранить различные типы груза. Склад оборудован современной погрузо-разгрузочной техникой, за счет чего предлагает различные отраслевые решения в области ответственного хранения, такие как многоярусные системы для паллетного товара, напольное хранение и ячеистое хранение (для мелких деталей). На текущий момент на складе хранится более 10 500 наименований запасных частей (более 550 000 штук), что позволяет поддерживать уровень удовлетворения спроса в центральном регионе не менее 90%.

Второй склад АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС», также предназначенный для хранения запасных частей, аксессуаров, дополнительного оборудования, масел к автомобилям марок CHERY и EXEED, относится к высшей категории A и занимает площадь 5000 кв.м. Функционально склад в городе Красноярске соответствует московскому складу. На текущий момент на складе хранится более 3200 наименований запасных частей (более 140 000 штук), что позволяет поддерживать уровень удовлетворения спроса в регионах Сибири, Урала и Дальнего Востока не менее 90%.

Также обращаем внимание, что у каждого официального дилера CHERY и EXEED, согласно условиям и требованиям дистрибьютора, функционирует собственный оперативный склад, который укомплектован всем необходимым для оперативного ремонта клиентских автомобилей.