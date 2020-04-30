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  • Отменить штрафы: многих российских водителей могут «простить» за нарушения ПДД

Отменить штрафы: многих российских водителей могут «простить» за нарушения ПДД

30.04.2020 196 0 0

Амнистировать водителей предложили, чтобы смягчить негативные социально-экономические последствия распространения коронавируса.

 

В Госдуму на рассмотрение в ближайшее время отправится документ с предложением объявить амнистию для россиян по так называемым «лёгким» статьям Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). В список войдёт большинство нарушений правил дорожного движения. «Прощение» граждан хотят приурочить к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщают «Известия», авторами проекта постановления «Об объявлении амнистии в отношении лиц, совершивших административные правонарушения» являются депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Алексей Диденко. Подобную идею разрабатывают и в КПРФ. По мнению инициаторов, отмена наказания за «несерьёзные» нарушения ПДД позволит поддержать россиян в сложной экономической ситуации, которая была вызвана мерами борьбы с распространением инфекции COVID-19. Дело в том, что часть людей лишилась работы, другие столкнулись с понижением зарплаты. 

Россиянам предлагается «простить» штрафы по более чем 30 статьям КоАП, в проект почти в полном составе вошла 12-ая «водительская» глава, но есть пара исключений: они касаются нетрезвого вождения (статья 12.8) и отказа от медосвидетельствования на состояние опьянения (статья 12.26). Напомним, нарушителей, попавшихся в первый раз, сейчас наказывают одинаково: штрафом в размере 30 тыс. рублей и лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. Кстати, сейчас Минюст занимается проектом обновлённого КоАП, в одной из ранних редакций предлагалось увеличить штраф для тех, кто отказывается от освидетельствования, до 40 тыс. рублей, а максимальный срок лишения прав – до 3 лет.

Инициаторы отметили, что начали подготовку проекта постановления об амнистии для россиян до пандемии (предполагалось просто приурочить предложение к 75-летию Победы). Однако, в связи с негативными социально-экономическими последствиями распространения вируса, депутаты решили расширить список статей, попадающих под отмену наказания (дабы снизить нарастающее раздражение в обществе).

По словам вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева, «прощение» нарушителей не окажет заметного влияния на доходы федерального бюджета. Однако, стоит отметить, что штрафы с дорожных камер (а именно так в стране фиксируется большинство нарушений ПДД) поступают в региональные бюджеты, а оттуда – в том числе в дорожные фонды субъектов РФ. Так, по итогам прошлого года российским водителям выписали в общей сложности 142 млн штрафов на сумму 106,5 млрд рублей (в 80% случаев это были «письма счастья»).

В случае, если инициатива найдёт поддержку и будет объявлена, норма вступит в силу в день официального опубликования постановления. Тогда россиян-нарушителей амнистируют в течение ближайших шести месяцев. Документ будет внесён до 9 мая.

Решение об амнистии россиян в последний раз принималось в мае 2015 года, тогда оно было приурочено к празднованию 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В тот момент «прощали» некоторые категории граждан, впервые осуждённых по статьям Уголовного кодекса РФ за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.

В ранней версии проекта нового КоАП, о которой мы уже упоминали, была норма о заметном увеличении штрафов за превышение скорости. К примеру, за езду быстрее на 20-40 км/ч, чем указано на знаке, предлагалось взимать 3 тыс. рублей (сейчас – 500 рублей). Однако после критики автосообщества и властей Минюст отказался от этой идеи. Как мы сообщали недавно, в актуальной редакции документа оказалось заложено смягчение санкции, касающейся лишённых прав водителей, пойманных за рулём: сейчас таких нарушителей можно наказать обязательными работами на 200 часов, а предлагается сократить максимальное количество более, чем втрое – до 60 часов.

Россия авто и общество ПДД законы коронавирус

 

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