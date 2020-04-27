Новые поправки: штрафы за автосигнализацию и смягчение наказания для водителей, лишённых прав

Подготовкой проекта новой редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях с начала текущего года занимается Минюст. Первая версия этого документа неприятно удивила автомобилистов и вызвала шквал критики (в том числе со стороны властей): дело в том, что ведомство предполагало ощутимо увеличить штрафы, а также добавить новые санкции для нарушителей правил дорожного движения. После этого документ менялся несколько раз, теперь стало известно об очередных новых поправках.



Как оказалось, в обновлённом КоАП заложено смягчение санкции, которая касается лишённых прав водителей, пойманных за рулём. Если сейчас таких нарушителей можно наказать 200 часов обязательных работ, то в новой редакции максимальное количество сократилось более, чем втрое – до 60 часов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на замминистра юстиции Дениса Новака.

Кроме того, в новом документе будет заложена возможность введения федеральных штрафов за нарушение тех норм, которые установлены на уровне регионов. В частности, речь идёт о запретах на нарушение тишины в период с 23:00 до 7:00. При этом наказывать будут не только за так называемые «активные действия» (то есть ремонт или музыку), но и за то, что не было совершено «необходимых действий для обеспечения тишины». Под второй вариант попадут автовладельцы, не предпринявшие мер по отключению сигнализации автомобиля, которая сработала несколько раз за ночь.



Согласно проекту обновлённого КоАП, таких нарушителей необходимо наказывать либо штрафом в размере 2 тыс. рублей, либо предупреждением. Само «деяние» будет оформлено как мелкое хулиганство. Отметим, даже в случае одобрения этой версии кодекса, для трёх регионов – Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя – сделают исключение, здесь по-прежнему будут действовать текущие нормы.

Также замглавы Минюста отметил, что после принятия изменений в КоАП правительство РФ намерено впервые определить единые требования к размещению и применению комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД на дорогах страны, а также к порядку обработки информации и её хранению. Отметим, в кодексе камеры определены как «специальные технические средства». Чиновник считает, что введение новых единых требований должно сократить количество необоснованных и ошибочных штрафов. Сейчас подобные единые требования на самом деле имеются, но они прописаны в ГОСТе, которые необязателен к применению.



Напомним, в более ранней версии обновлённого КоАП предполагалось шестикратное увеличение штрафа за превышение скоростного лимита на 20-40 км/ч: сейчас водитель платит минимальную сумму (500 рублей), однако Минюст предлагал повысить размер взыскания до 3 тыс. рублей. Конечно, санкции за «последующие» превышения скорости тоже пришлось бы ужесточить: за превышение на 40-60 км/ч – до 4 тыс. рублей (сейчас – 1-1,5 тыс. рублей); при превышении более, чем на 60 км/ч, наказанием должны были стать либо штраф в размере 5 тыс. рублей, либо лишение прав на срок до 6 месяцев (сейчас за превышение на 60-80 км/ч – штраф 2-2,5 тыс. рублей, более чем на 80 км/ч – 5 тыс. рублей; в обоих случаях применяется и лишение).

Кроме того, в ведомстве отказались и от повышения срока давности для водителей-нарушителей. Речь шла о тех статьях кодекса, по которым срок сейчас составляет два-три месяца (предполагалось увеличить их до года). Однако от нормы решили отказаться, а значит, сроки давности останутся прежними для нарушителей скоростного лимита, водителей машин с нечитаемыми автономерами и тех, кто уехал с места аварии.

