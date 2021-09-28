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  • Перемены в Caterham: отказ от «карбюраторного» двигателя и новая базовая модель

Перемены в Caterham: отказ от «карбюраторного» двигателя и новая базовая модель

28.09.2021 294 0 0

Весной этого года британская компания Caterham Cars перешла в собственность крупной автодилерской сети из Японии VT Holdings, и вот теперь началась оптимизация модельной гаммы в ожидании полноценных новинок.

 

С 1973 года Caterham производит и продаёт различные вариации на тему Lotus Seven, а все попытки разработать принципиально новую модель успехом пока не увенчались. В прошлом году казалось, что руководство Caterham окончательно смирилось с ретро-стезёй: тогда компания вывела на рынок модель Super Seven 1600, у которой к донорскому 1,6-литровому бензиновому «атмосфернику» Ford Sigma (137 л.с., 165 Нм) прикрутили «головы» карбюраторов Weber с воздушными фильтрами K&N, чтобы создать характерный ностальгический звук на впуске. Моторный эрзац был дополнен элементами дизайна в стиле ретро, и в таком виде модель продержалась в производстве чуть больше года.

Двигатель модели Caterham Super Seven 1600

На днях, как заметил британский журнал Autocar, Caterham Super Seven 1600 и родственный Caterham Seven 270 (с тем же мотором, но без «ностальгической» надстройки) исчезли с фирменного сайта компании, поскольку двигатель Ford Sigma устарел и снимается с производства.

Caterham Seven 170S
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Caterham Seven 170S
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Caterham Seven 170S
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Caterham Seven 170S
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Старшие модели с 2,0-литровым двигателем Ford Duratec пока в строю: на моделях Seven 360 и Seven 420 атмосферный вариант этого мотора выдаёт 182 л.с., 194 Нм и 213 л.с., 203 Нм соответственно, а на топ-модели Seven 620 фордовский агрегат снабжён приводным нагнетателем, благодаря которому максимальная отдача составляет 314 л.с. и 297 Нм. В ближайшее время Caterham представит новую «промежуточную» модель с 2,0-литровым мотором, дефорсированным примерно до 150 л.с., а вот новый базовый Caterham с индексом 170 дебютировал на прошлой неделе.

Caterham Seven 170S
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Caterham Seven 170S
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Caterham Seven 170 — это развитие модели Seven 160, дебютировавшей в 2013 году и получившей 660-кубовую «турботройку» Suzuki, предназначенную для кей-каров японской компании. На модели Seven 170 отдача этого мотора увеличена с 81 л.с. и 107 Нм до 85 л.с. и 116 Нм, при этом время разгона до 60 миль/ч (96,56 км/ч) увеличилось с 6,5 до 6,9 с, максимальная скорость была 161 км/ч, стала 169 км/ч. Коробка передач — только 5-ступенчатая «механика».

Caterham Seven 170R
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Caterham Seven 170R
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Caterham Seven 170R
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Caterham Seven 170R
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Caterham Seven 170R
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Ширина спорткара уменьшилась на 10 мм до 1470 мм. Снаряженная масса — от 440 кг. Дорожная версия Seven 170S имеет полноценное ветровое стекло, а у трековой Seven 170R вместо него установлены короткие ветронаправляющие козырьки. Кроме того, Seven 170R снабжён более жёсткой подвеской, облегчёнными спортивными сиденьями с 4-точечными ремнями, углепластиковой приборной панелью и самоблокирующимся дифференциалом.

Цены на Caterham Seven 170 начинаются от 22 990 фунтов стерлингов (2,3 млн рублей в переводе по текущему курсу).

В 2023 году к своему полувековому юбилею Caterham обещает представить электрический спорткар EV Seven, разработка которого уже идёт полным ходом.

родстер спортивные авто новинки Caterham

 

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