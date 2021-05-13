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  • Caterham представит электромобиль в 2023 году, но за ДВС будет держаться до последнего

Caterham представит электромобиль в 2023 году, но за ДВС будет держаться до последнего

13.05.2021 49 0 0

Британская компания Caterham Cars, недавно сменившая владельца, теперь с уверенностью смотрит в будущее и разрабатывает свою первую электрическую модель, известную пока под условным именем EV Seven. В погоне за малым весом в её конструкции будет немало компромиссов.

 

В прошлом месяце владельцем компании Caterham Cars стала VT Holdings, крупная автодилерская сеть из Японии, которая с 2009 года является официальным дистрибьютором спорткаров Caterham в этой стране. Руководит VT Holdings опытный менеджер Кадзухо Такахаши, за плечами которого 25 лет работы в профессиональном автоспорте, а пост гендиректора Caterham за собой сохранил Грэм Макдональд, тот самый, что летом прошлого года в интервью журналу Auto Express жаловался на дороговизну и несовершенство существующих на рынке электромобильных компонентов и соответственно на невозможность выпустить в ближайшие годы электрический Caterham.

С финансовой поддержкой VT Holdings ситуация изменилась в лучшую сторону и в свежем интервью журналу Autocar Макдональд рассказал, что работа над электрической новинкой уже кипит, пусть и в начальной стадии. Запустить «электричку» в серийное производство планируется в течение ближайших пяти лет, но презентацию компания постарается провести в 2023 году, когда будет отмечать свой полувековой юбилей.

EV Seven будет походить пропорциями на своего бензинового предшественника и даже, скорее всего, сохранит открытые передние колёса. Это значит, что покупные модульные скейтборд-платформы для EV Seven, скорее всего, не подойдут – они слишком широкие, тяжёлые и не позволят обеспечить пилоту максимально низкую посадку. Главный приоритет в разработке EV Seven отдаётся низкой массе и управляемости – электрический спорткар должен восприниматься клиентами как 100-процентный Caterham, то есть быть лёгким, азартным, немного олдскульным (по крайней мере, внешне) и чертовски быстрым: разгон до «сотни» должен быть на уровне топовой бензиновой версии 620R, то есть занимать менее трёх секунд.

Caterham Seven 620

То есть пока Caterham склоняется к разработке собственной платформы, но с использованием готовых и оптимизированных компонентов (батареи, электродвигатели, силовая электроника) от сторонних производителей. Конкретные кандидаты не называются, хотя действующий прототип EV Seven уже существует и Макдональд с восторгом рассказывает о его ездовых качествах: «Это очень похоже на карт: у вас всего две педали и очень быстрый разгон, но ощущения от управления совсем другие. Не менее захватывающие, чем на бензиновой машине, – просто другие».

В погоне за низкой массой Макдональд даже готов отказаться от привычных электромобильных функций – например, от рекуперативного торможения, но при этом не исключает, что EV Seven получит более просторный и комфортный салон, чем даже расширенная версия SV бензиновой «семёрки». Впрочем, если это сильно негативно повлияет на массу, салон оставят узким и клиентам Caterham придётся продолжать держать себя в хорошей физической форме.

Что до бензиновых версий Seven, то Caterham намерен предлагать их так долго, как это возможно. Напомним, что Великобритания планирует запретить продажу новых машин с ДВС в 2030 году, Япония – в 2035 году, а в континентальной Европе, куда Caterham проставляет примерно четверть объёма продукции, «семёрку» могут забанить намного раньше – уже в 2024 году из-за вступления в силу новых норм по активной безопасности. Современные электронные ассистенты водителя на основе радаров и камер просто не впишутся в нынешний стиль Seven. Если их всё-таки прикрутить – значительно вырастет снаряженная масса, а это табу для Caterham. Макдональд говорит, что будет искать для бензиновых Seven новые рынки.

А вот по поводу кроссовера и возможности превращения Caterham в тюнинговое ателье Макдональд теперь ничего не говорит – видимо, пока не до того. Кооперацию с другими автопроизводителями глава Caterham пока видит только на уровне весьма затратной сертификации новых моделей – здесь он готов объединиться с Ariel, Lotus и Morgan. О покупке лицензии на снимаемый с производства Lotus Elise, какую мы напророчили на прошлой неделе, речи тоже пока не идёт.

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