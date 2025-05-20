В Поднебесной уже привыкли к тому, что автомобильные марки возникают, вспыхивают и гаснут с частотой огоньков китайского фейерверка. А что же представляет собой появившаяся в России и абсолютно не известная нам марка VGV? Очередной мотылек-однодневка или нечто, вошедшее в автомобильный мир всерьез и надолго?

На самом деле история марки VGV началась в декабре 2013 года, когда компания Weichai Auto официально представила бренд Enranger (он же – Yingzhi), под которым планировалось выпускать легковые автомобили и кроссоверы. И действительно, в 2014 году на заводе Chongqing Yuzhou Automotive, запущенном еще в 1956 году и выпускавшем в Чунцине легкие грузовички и автомобильные комплектующие, стартовало производство сразу нескольких моделей, но… Успеха на домашнем рынке они не имели.

Китайцы – люди упорные, и в 2019 году Weichai Auto зарегистрировала новый бренд VGV. В 2020 году после череды слияний и поглощений марка перешла под контроль гигантского концерна CNHTC – China National Heavy Duty Truck Group, «Китайская национальная группа тяжелых грузовиков», он же – Sinotruk Group, который у нас знают по грузовикам Sitrak и Howo.

Поначалу дела у легкового подразделения тоже пошли ни шатко ни валко: в 2022 году в Китае удалось продать 4811 кроссоверов VGV, В 2023-м – 5699 машин, а в масштабах китайского рынка это не продажи, а слёзы. Но китайцы, как я уже сказал, ребята упорные. Не получается на родине, значит, нужно искать покупателей за пределами Поднебесной, решили в руководстве концерна. В конце 2023 года было объявлено о планах вывести марку на российский рынок, а в апреле без особого шума началась крупноузловая сборка кроссоверов VGV на заводе «Юнисон» в Беларуси. В мае состоялась российская презентация моделей U70 Pro и U75, а в сентябре российские дилеры получили первые товарные машины. И сегодня у нас на тесте флагман марки – семиместный VGV U75 Plus.

Задача с двумя неизвестными

Про внешность U75 Plus особенно рассказывать нечего. Вполне типичный среднеразмерный кроссовер сегмента SUV-D с гармоничным и элегантным силуэтом, резкой горизонтальной подштамповкой, проходящей через весь борт от фар головного света до фонарей. Оформление передней части тоже вполне в рамках массовых трендов – шестиугольная облицовка радиатора с 3D-решеткой и строгие очертания фар прожекторного типа со светодиодными источниками. Не менее лаконично оформлены и светодиодные фонари.

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Достаточно скромное количество хромированных деталей добавляет автомобилю солидности, но глянцевая облицовка радиатора внятно говорит о том, что автомобиль этот относительно недорогой и без претензий на статус.

А вот в задней части кроссовера есть пара интересных элементов. Во-первых, глянцевые черные накладки на верхних частях задних стоек. Они обеспечивают эффект «парящей крыши», в то время как нижние части стоек выглядят как весьма элегантные скошенные вперед плавники. Ну а во-вторых, нижняя часть заднего бампера снабжена своеобразными гребнями из АБС-пластика. И это не детали аэродинамического диффузора, а элементы, которые призваны защитить бампер от повреждений при движении по неровному грунту.

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Теперь заглянем в салон. Тут сразу чувствуется, что перед создателями машины стояли две противоречащие друг другу задачи: создать серьезный удобный и семейный автомобиль, но при этом максимально сэкономить, чтобы машина оставалась доступной. Сиденья, обтянутые комбинацией из гладкой и перфорированной черной кожи, и обтянутая такой же простроченной кожей мягкая передняя панель говорят о серьезности. А то, что эта кожа не натуральная – об экономии. Панорамная стеклянная крыша с люком, закрытая серой полупрозрачной шторкой с электроприводом, наличие обогревов руля, передних сидений, зеркал, ветрового и заднего стекол и форсунок омывателя – это комфорт и удобство, а простой кондиционер, режим работы которого приходится то и дело корректировать, – это экономия. И так во всем, но лично мне все эти признаки бюджетности совсем не мешали.

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Когда экономия не смущает

Прежде всего хочется похвалить неплохую эргономику. Очень понравился удобный кожаный руль с овальным сечением обода, а сиденья отличаются достаточной боковой поддержкой и неплохим профилем. Замечаний не так уж много. Например, подушка все-таки коротковата. Немного не хватало регулировки поясничного подпора, но мы же помним про режим экономии… И еще один момент: при оптимальной настройке кресла водителя моя левая нога постоянно контактировала с жестким выступом на водительской двери. Правое колено тоже иногда соприкасалось с ребром консоли, но там его хотя бы ждала мягкая обивка.

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Порадовало, что установка 10,1-дюймового сенсорного экрана головного медиаустройства, аккуратно вписанного в ниспадающую консоль, не отменила наличия отдельных органов управления климатом, режимами движения и включения режима AutoHold. Для «микроклиматических функций» предусмотрена отдельная сенсорная панель, для всего остального – физические кнопки. Логично и удобно расположенная кнопка режима AutoHold – это хорошо, но снимается с него VGV U75 довольно жестко и после небольшой подгазовки. При маневрах в стесненных условиях – например, при параллельной парковке – это начинает мешать: машина дергается и вперед, и назад, причем рывки довольно сильные и быстрые. В таких ситуациях этот режим лучше сразу отключить.

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Купи себе «свисток»

Теперь перейдем к двум независимым электронным системам с дисплеями. Первый экран заменяет комбинацию приборов и дисплей бортового компьютера, и конструкторы использовали возможность нарисовать на этом экране все что угодно. Можно выбрать два варианта выдачи информации. Первый вариант называется «спортивный», и в нем столбчатые спидометр и тахометр имеют очертания неких загогулин, которые, видимо, должны символизировать очертания гоночного трека. Ну а чтобы информацию было проще воспринимать, она дублируется в цифровом виде. Центральное поле зарезервировано для меню с разнообразными настройками и вывода информации с бортового компьютера. Второй вариант в меню называется почему-то «модным», а в описании – «Модерн». Здесь в центре расположилась круглая шкала спидометра, справа от нее – нарисованный тахометр, а слева – поле для меню и экранов БК.

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Выбор варианта представления осуществляется через меню, но вот выйти на эту страничку получается далеко не сразу: приходится методом тыка выяснять последовательность нажатий на клавиши со стрелками и кнопку с нарисованной страничкой, которая заодно выполняет функцию подтверждения ввода. А еще через это же меню можно выбрать режим рулевого управления. Вариантов предложено три: «Стандарт», «Комфорт» и «Спорт». Быстренько их перепробовав, я остановился на варианте «Спорт» и ни разу об этом не пожалел. Во всяком случае, в нем появляется некое ощущение обратной связи.

Центральный тачскрин умеет только информировать водителя о настройках автомобиля. Да и то не обо всех, потому что представляет собой обычный планшет на Андроиде, причем даже с магазином Google Play. Ну а раз так, то на него можно установить любое полюбившееся вам приложение под эту операционную систему. Но слота для SIM-карты у него нет, так что нужно либо раздать интернет через Wi-Fi смартфона, либо подключить мобильный роутер со своей SIM-картой, который в обиходе называют «свисток». Я пошел вторым путем.

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Пятеро и две мультяшки

В пятиместной конфигурации сзади все очень хорошо, особенно если сдвинуть диван до упора назад: и пассажирам второго ряда вольготно, и в багажнике места – хоть слоника грузи. Если сложить спинки второго ряда, то можно получить 1800 литров грузового объема с ровным полом, на котором можно с легкостью организовать спальные места для двух человек. Дверь багажного отсека снабжена сервоприводом.

С семиместной конфигурацией дело обстоит чуть сложнее. Если оставить второй ряд в заднем положении, то на сиденьях третьего ряда смогут поместиться либо мультяшные персонажи с плоскими нижними конечностями, либо детишки, которые заберутся туда с ногами. Если же отодвинуть второй ряд вперед, то вы действительно сможете разместить на двух задних рядах пять человек, но без особого комфорта. Колени упрутся в спинки стоящих перед ними кресел даже у людей не самого великого роста. Емкость багажника уменьшится до 200 литров, то есть, пара спортивных сумок или пяток пакетов из супермаркета поместятся, но на этом всё.

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Достаточно стандартного режима

На ходу VGV U75 Plus радует: очень цельный, собранный, приятный в управлении автомобиль. Естественно, «с поправкой на ветер», то есть на немалые габариты и семейный статус. Во-первых, динамики вполне достаточно: все-таки два турбированных литра – это два турбированных литра, а почти две сотни лошадок – это достаточно серьезно. Но еще важней 380 Нм тяги, которые движок выдает в диапазоне от 1800 до 3600 оборотов. Тяги хватает даже тогда, когда двигатель работает чуть ли не на холостых оборотах!

К работе 8-ступенчатой гидромеханики тоже нет никаких претензий. Изготовлен этот агрегат в Китае, но, по сути, это отлично известная нам коробка ZF 8HP. Известны и главные ее достоинства, прежде всего – скорость переключения передач и высокий КПД. Действительно, переключения происходят практически незаметно и именно в нужный момент. Задержки при кикдауне минимальны, причем даже в стандартном режиме. Режим «Спорт» у VGV U75 тоже есть, но мне во всех дорожных ситуациях хватило стандартного, и даже режим «Комфорт» не показался мне слишком уж «овощным».

Все в порядке и с управляемостью. Во-первых, кроссовер обладает изумительной траекторной устойчивостью, в том числе и в быстрых поворотах. На прямой он вообще напоминает летящий лом, причем даже на участках с продольной колейностью. Главная заслуга в этом принадлежит большой колесной базе в 2800 мм. Впрочем, некоторая валкость все же не позволяет назвать управляемость совсем уж идеальной, но это плата за комфорт. Подвеска VGV U75 Plus достаточно мягкая, но в тоже время весьма энергоемкая. Это позволило разогнаться на любимой тестовой дорожке, состоящей из нормального асфальта, неровного асфальта, асфальта с ямами и грейдера, до 65-70 км/ч, не получив ни одного пробоя и не ощущая себя космонавтом на вибростенде. С асфальта на грунт тоже можно съехать без особых опасений – 190 мм дорожного просвета внушают определенную уверенность. Но поправку на отсутствие полного привода все же стоит держать в уме. И «лежачих полицейских» U75 проходит весьма мягко, особенно если использовать прием динамической разгрузки.

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Что же касается маневров в стесненных обстоятельствах, то тут, конечно, нужно быть аккуратным: и габариты у машины немаленькие, и колесная база. Помогает система кругового обзора, хотя качество изображения оставляет желать лучшего. Непосредственные конкуренты оснащают свою продукцию видеокамерами с куда более высоким разрешением и качеством картинки.

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На фоне конкурентов

На фоне конкурентов предложение VGV выглядит очень выгодным. Судите сами: каталожная цена базовой пятиместной комплектации Executive составляет 2,95 миллиона рублей, а топовой семиместной Premium – 3,15 миллиона. В то же время переднеприводные версии Chery Tiggo 8 Pro Max в зависимости от комплектации стоят без скидок от 3,37 до 3,62 миллиона рублей. Но Tiggo и меньше, и под капотом у него 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л.с., и в трансмиссии – робот, а не 8-ступенчатый автомат. Changan CS75 Plus оснащается 8-ступенчатой гидромеханикой Aisin, но он тоже чуть меньше и по габаритам, и по внутренним объемам, и движок у него послабее – 181 л.с. (по крайней мере, в случае более доступной комплектации Comfort), но стоит он при этом дороже – 3,59 миллиона. Пожалуй, в плане получения максимума за свои деньги соперничать с VGV U75 Plus может только DFSK iX7 с его 220-сильным двухлитровым двигателем, 6-ступенчатым автоматом и полным приводом за 2,99 миллиона рублей даже без всяких скидок.

VGV U75 Plus получился достойным автомобилем, с чем согласны и очень многие мои коллеги, которым довелось опробовать его на ходу. Не без недостатков, конечно, но у кого их нет? И все же новой для России марке будет трудно занять сколь-нибудь заметное место на рынке. Во-первых, рынок падает по причине нехватки спроса, а во-вторых, мы, конечно, знакомы с грузовиками компании Sinotruk, но пока что совершенно не воспринимаем ее как производителя качественных легковых автомобилей. Так что и перед ней, и перед дистрибьютором стоят очень непростые задачи: организовать дилерскую сеть, наладить ремонт и сервисное обслуживание, провести рекламную кампанию и познакомить россиян со своей продукцией. А ведь все это требует денег, и немалых! Впрочем, на появившиеся слухи про неизбежный уход марки VGV с российского рынка в компании реагируют весьма категорично: не для того мы сюда пришли и не для того организовали сборку в Беларуси.