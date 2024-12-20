Грузовые автомобили Howo и Sitrak уже давно примелькались на наших дорогах, а их логотипы не вызывают недоумения. Скажу больше: они хорошо знакомы во многих частях света, потому что лишь в прошлом году в России, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в Средней Азии, Африке, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии было продано 334 тысячи машин производства Sinotruk. Конечно же, в их число входят не только Howo и Sitrak, но и техника других брендов из той же корпорации. И сейчас, по данным Китайской Ассоциации Автомобильной Промышленности (CAAM), продажи одних только тяжелых грузовиков Sinotruk в мире составляют 25,7% от общего объёма продаж таких машин китайского производства. Совсем недавно мы побывали на заводах Sinotruk в Цзинане и готовы поделиться впечатлениями от увиденного.

Первый тяжёлый

Перед входом на завод Sinotruk Laiwu установлен автомобиль, очень похожий на Skoda 706 RT. На самом деле это Yellow River JN150, первый тяжёлый грузовик родоначальника китайской индустрии большегрузных автомобилей – Цзинаньского автомобильного завода, будущего Sinotruk. Правда, тут надо кое-что уточнить: эти автомобили начали выпускать в 1960 году, а грузовики в Китае были и раньше. Почему же тогда родоначальник? Потому что своих тяжёлых не было – были либо полегче, либо копии, которые выпускали по лицензии.

Восьмитонный Yellow River JN150 в этом отношении можно действительно считать первенцем. Но почему же тогда он так похож на Skoda? А вот тут получается интересно. По словам специалиста завода, который проводил нам экскурсию, история создания JN150 началась с распоряжения руководства страны разработать собственный автомобиль такого класса, после чего инженер завода вышел на пекинскую улицу и стал смотреть на проезжающие мимо грузовики. Случайно он увидел Шкоду и решил, что новый автомобиль должен быть похож на неё. Грузовик притащили на завод, обмерили и сделали очень похожую внешне машину, но трансмиссию взяли от более лёгкого пятитонного грузовика.

В итоге получился этот Yellow River JN150 (в оригинале – Huanghe JN150), которому от Skoda 706 досталась только очень похожая кабина. Звучит история красиво, если бы не одна деталь: в Китае Skoda 706 RT, а затем и 706 MT собирали по лицензии, так что рассказ экскурсовода больше похож на легенду. Но как бы там ни было, выпуск тяжёлых грузовиков в Цзинане начался именно с этой машины, и произошло это в 1960 году.

Следующей важной вехой в истории предприятия был старт производства австрийских тягачей Steyr в 1983 году. С этого момента началась новая эпоха тесного сотрудничества компании с зарубежными производителями. Было бы неправильно воспринимать этот шаг как начало простого копирования европейской техники – это не так. В первую очередь речь идёт о том, что с момента начала сотрудничества со Steyr наступил период внедрения передовых зарубежных технологий производства, что в будущем должно было позволить компании выйти на международный рынок. Правда, случилось это не скоро: сначала требовалось самостоятельно разработать собственные грузовики и упрочнить свои позиции хотя бы на местном рынке.

Сделать это удалось в 2004 году – в год рождения нового поколения грузовиков под брендом Howo. Эти машины появились в 2005 году и сразу же поставили рекорд по продажам на внутреннем рынке китайских тяжелых грузовиков: за один год реализовали более 10 000 машин.

В 2007 году компания, которая к тому времени давно уже стала называться China National Heavy Duty Truck Group (CNHTC) и стала преемником Цзинаньского автомобильного завода, прошла листинг, и её акции стали котироваться на Гонконгской фондовой бирже. Международный рынок стал ещё ближе, и в 2013 году CNHTC презентовала серию автомобилей Sitrak с независимыми правами интеллектуальной собственности. Но – на внутреннем рынке.

Впрочем, Sitrak и тут оказался востребованным и завоевал лидирующую позицию среди тяжёлых грузовиков. Машины CNHTC появились на международном рынке только в 2020 году, и с тех пор компания из года в год наращивает продажи своих грузовиков, автобусов и спецтехники на рынках многих стран, кроме Америки и Европы – там её ограничивают условия партнёрских соглашений. Тем не менее Sinotruk уже 19 лет подряд находится на первом месте среди китайских производителей по экспорту тяжелых грузовиков, которые продаются более чем в 150 странах и регионах.

289 роботов и пятидневный отпуск

Что такое Sinotruk сегодня? Это большой международный концерн, который включает в себя шесть подразделений по производству автомобилей и восемь – по спецтехнике. Численность персонала по всему миру превышает 30 тысяч человек, и только в одном Китае работают пять крупных предприятий: Цзинаньский отдел по производству двигателей, компания Hangfa, Цзинаньский отдел по производству трансмиссий, компания по производству КПП и компания Big Gear. Кроме них существуют ещё несколько отдельных предприятий, выпускающих запчасти, и несколько, занимающихся финансовыми услугами.

Нам Sinotruk ближе всего знаком по двум брендам техники: грузовикам Howo и Sitrak. Технически это очень близкие машины с одними и теми же агрегатами, но Sitrak позиционируется на ступеньку повыше. В Цзинане их выпускают на одном заводе.

В сознании некоторых наших соотечественников автомобильный завод – это шумное место, где под грохот станков по лужам солярки и масла бродят суровые мужики в грязных робах. Может быть, где-то нечто подобное и можно увидеть, но только не на сборочном заводе Sitrak. Трудно представить себе более современное предприятие, и ещё труднее найти в его цехах людей: на площади в 504 тыс. квадратных метров работают 289 роботов. Они тут выполняют практически всю работу по сборке, литью, сварке, штамповке, покраске, прокатке и лазерной резке. Если постараться, можно найти и человека, но люди тут в основном нужны только для того, чтобы следить за роботами и контролировать результат их работы.

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Невозможно было не спросить про зарплату: считать чужие деньги всегда интересно. Зарплата неожиданно высокая – от 10 тысяч юаней (почти 140 тысяч рублей по текущему курсу). Можно было бы позавидовать, если бы не китайский отпуск, который у работников с минимальным стажем составляет всего 5 дней в году. Причём, как говорят местные, желательно всегда оставаться на связи и учитывать, что начальник про твой отпуск помнить не обязан.

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Завод может работать в три смены, его мощность составляет 160 тысяч грузовиков в год. Поражает срок строительства такого современного предприятия: потребовалось всего 10 месяцев от закладки завода до его пуска. Правда, и обошёлся он недёшево: сумма инвестиции в строительство составила 1,2 млрд долларов США.

Так как на этом заводе производят сборку, моторы, коробки и мосты приходят на него уже готовыми. Их собирают на другом заводе в том же Цзинане. Снимать на обоих заводах всё подряд нам, к сожалению, запретили, поэтому поверьте на слово: он такой же безлюдный, и если наша группа журналистов кому и мешала, то только роботам-тележкам AGV, которые развозят по заводу комплектующие. Если у них на пути оказывался кто-то из нашей группы, тележки останавливались и ждали, когда им уступят дорогу. Иногда их даже становилось жалко: казалось, сейчас они начнут вздыхать и топтаться от обиды на то, что им мешают работать. И уступать им дорогу приходилось очень часто: их на этом заводе 417 штук.

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Разумеется, в составе Sinotruk есть и свои R&D центры. Например, «Национальный Исследовательский Центр техники и технологии HDT», включающий в себя восемь испытательных лабораторий. Много? Да, но и исследований в них проводят немало: тестируют автомобили, проводят анализ выбросов двигателей, изучают их характеристики, проверяют прочность материалов, электронику и многое другое.

Мы честно пытались выяснить, сколько разных типов автомобилей выпускают на этом заводе. Судя по шасси, которые проплывали мимо нас, больше собирают самосвалов или какой-то другой строительной техники, а не тягачей. Но это не точно: надстройки ставят позже, мы их не увидели, а данными с нами делиться не захотели. Мы даже не смогли посчитать количество вариантов кабин: их множество для всей линейки выпускаемой на заводе техники, и единственное, что мы выяснили, это особенность кабин машин для России: у них нет окошка в задней стенке. Так теплее, а зачем оно нужно на китайских самосвалах или тягачах, нам всё равно никогда не понять.

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Развитые исследовательское и конструкторское направления позволяют выпускать не только дизельные машины, но и автомобили на альтернативном топливе. Sinotruk развивает сразу три перспективные технологии: чисто электрические машины, гибриды и машины на водородном топливе. Все три технологии уже применяются на тягачах, самосвалах и некоторых среднетоннажных шасси. Понятно, что водородных лёгких грузовиков в планах нет, а вот живые водородные тягачи мы видели и на территории завода, и даже на дорогах. Нам эти технологии пока и не снились (у нас дешевле построить новый космодром, чем водородную заправку), а вот в Китае они, кажется уже становятся частью жизни.

Однако сейчас подробно говорить о новинках завода не будем. В рамках пресс-тура нам удалось покататься на только что сошедших с конвейера Sinotruk и выяснить, чем машины 2025 модельного года будут отличаться от тех, что продают у нас сейчас. Изменений много и в Howo, и в Sitrak: в эти машины по рекомендациям клиентов было внесено более 240 доработок, так что они стали ещё интереснее. Но об этом мы расскажем в отдельном материале.

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Наша гордость

Понятно, что в Китае Sinotruk стал уже национальной гордостью со множеством достижений. Компания вошла в рейтинги «500 лучших китайских предприятий» и «500 лучших китайских производственных предприятий», а в сотне самых ценных брендов в Китае она смогла подняться на восьмую строчку. Есть у Sinotruk и престижные награды. Перечислять все не будем, их много, но одну отметим: проект «Ключевая технология сборки гибридной механической трансмиссии для коммерческих автомобилей и её индустриализация» удостоен Национальной премии за научно-технический прогресс. В общем-то, Sinotruk есть чем гордиться, причём вполне заслуженно. Ну а нам остаётся только радоваться, что машины этого производителя колесят и по нашим дорогам. Других-то всё равно нет.