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  • Пикап Chevrolet Montana на базе Tracker: засвечена «подогретая» версия RS

Пикап Chevrolet Montana на базе Tracker: засвечена «подогретая» версия RS

28.06.2023 63 0 0

Премьеру особый грузовичок справит в июле, хотя объем доработок уже ясен: от исходной модели новое исполнение отличится лишь декором.

Бразильское подразделение Chevrolet анонсировало расширение «оспортивленной» линейки RS. Свой релиз компания сопроводила единственным тизером, а вот название модели еще не объявлено. Впрочем, и так понятно – «подогретую» версию получит пикап Chevrolet Montana нового поколения. В Бразилии такой грузовичок присоединится к «заряженным» хэтчам Cruze RS и Onix RS, паркетникам Tracker RS и Equinox RS.

Напомним, свежая Монтана дебютировала под конец прошлого года, в новом поколении она превратилась из маленького двухдверного грузовичка а ля коммерческая Lada Granta в полноценный «легковой» пикап с четырехдверной кабиной. Донором для модели стал упомянутый выше паркетник Chevy Tracker, при этом у пикапа оригинальный дизайн экстерьера и интерьера. Но вернемся к грядущему «спортивному» варианту.

Стандартный пикап Chevrolet Montana

Объем доработок такой же, как у остальных «эрэсок» Шеви. Так, на тизере Montana RS видны радиаторная решетка с крупными «сотами» вместо горизонтальных полос и почерневшая эмблема марки. Еще подретушируют бамперы, вдобавок крышу и корпуса наружных зеркал могут окрасить в черный. Ну а в салоне наверняка появится красная прострочка.

Стандартный пикап Chevrolet Montana
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Стандартный пикап Chevrolet Montana
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Технических обновок, скорее всего, не будет. Стандартный пикап Chevrolet Montana в Бразилии доступен с турботройкой 1.2, которая «питается» как бензином, так и распространенным в этой стране этанолом: в первом случае мотор выдает 132 л.с. и 190 Нм, во втором – 133 л.с. и 210 Нм. Двигатель сочетается с шестиступенчатыми механикой или автоматом, привод у грузовичка исключительно передний (как и у Трэкера).

Стандартный пикап Chevrolet Montana

На бразильский рынок Chevrolet Montana RS выйдет в июле текущего года, позже такой пикап, вероятно, доберется и до других стран Латинской Америки.

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