Корейская компания готовит свой первый серийный пикап, и в начале этой недели были опубликованы первые официальные тизеры . Благодаря им у нас есть возможность рассмотреть детали внешности грядущей новинки.

Ранее неоднократно появлялись слухи о том, что в модельной гамме Kia появится пикап, тем более, что у родственной Hyundai подобный автомобиль уже имеется (и совсем недавно получил рестайлинг). Теперь же есть официальное подтверждение в виде фотографий закамуфлированного прототипа. Кстати, с моделью Hyundai Santa Cruz у новинки не будет ничего общего, ведь первый является относительно лёгким пикапом с несущим кузовом, в то время как второй станет куда более крупным и получит рамную конструкцию.

Пикап Hyundai Santa Cruz 1 / 3 Пикап Hyundai Santa Cruz 2 / 3 Пикап Hyundai Santa Cruz 3 / 3

Имя нового пикапа Kia тоже уже подтверждено — его назовут Tasman в честь Тасмании, это остров неподалёку от Австралии. Пикап получит весьма оригинальный дизайн, практически не перекликающийся с другими моделями компании. У него сложная по дизайну передняя часть с несколькими вертикальными перекладинами решётки радиатора, вертикальные фары, визуально объединённые с чёрными пластиковыми накладками над колёсными арками. Также обращает на себя внимание весьма небольшой уровень наклона лобового стекла, восходящая подоконная линия и практически параллельная ей выштамповка в нижней части дверей. Изображений задней части пока не было, хотя едва ли в этом классе автомобилей можно ожидать особенных дизайнерских откровений. Мы изобразили вариант с фонарями, сделанными в стилистике актуальных моделей компании, также представленный на рендерах пикап имеет оригинальные колёсные диски.

Рендер нового Kia Tasman

Как уже говорилось, Kia Tasman получит рамную конструкцию, как и подобает большим пикапам. По моторной гамме подтверждённой информации пока нет, однако есть вероятность, что он получит 4-цилиндровый турбодизель объёмом 2,2 литра, известный по некоторым другим моделям Kia и Hyundai, и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Позже может появиться более мощная версия с мотором V6.

Рендер нового Kia Tasman

Продажи нового пикапа Kia начнутся в следующем году. Он станет глобальной моделью: его можно будет приобрести на домашнем рынке в Южной Корее, а также в Австралии, в странах Африки и Ближнего Востока.

Между тем, недавно фотошпионам попался рестайлинговый кроссовер Kia Sportage.