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Пикап Kia Tasman показался на первых официальных фото и видео

23.04.2024 157 0 0

Детали внешности будущей новинки корейской марки пока спрятаны с помощью яркой маскировочной плёнки. Грузовик выйдет на рынок в 2025 году.

Компания Kia зарегистрировала товарный знак Tasman летом прошлого года и подтвердила, что его получит именно пикап, в начале текущего месяца. До этого будущая новинка уже попадала в объективы фотошпионов, но тот прототип был «одет» в плотную тканевую маскировку с накладками, которая хорошо скрыла дизайн грузовика. Теперь корейский производитель опубликовал первые официальные снимки прототипа в тонкой маскировочной плёнке и ролик, посвящённый её дизайну.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, пикап было решено назвать в честь Тасмании – острова, который находится недалеко от Австралии. Стоит отметить, что Kia Tasman станет глобальной моделью бренда: его планируют продавать не только на Зеленом континенте, но и на домашнем рынке, а также в странах Африки и Ближнего Востока. Известно, что продажи грузовика начнутся в 2025 году.

На фото: прототип пикапа Kia Tasman

Судя по официальным снимкам прототипа, Kia Tasman получит «оквадраченные» формы, короткие свесы, длинный капот, массивную радиаторную решётку с вертикальными широко расставленными планками, а также необычную головную оптику: фары визуально располагаются на больших накладках на расширенных колёсных арках. Ещё в профиль можно разглядеть рейлинги на крыше, традиционные зеркала заднего вида, а также обычные дверные ручки.

У грузовика солидный дорожный просвет, официальных снимков кормы пока нет. У прототипа на фото двухрядная кабина, но предполагается, что у модели будут в том числе «рабочие лошадки» с одинарной кабиной. Ещё ожидается, что в Австралии Kia Tasman будет доступен также в модификации шасси с возможностью установки различных надстроек.

В компании пока держат салон будущего пикапа в секрете. Не исключено, что по оформлению он будет похож на интерьер Kia EV9. Вероятно, у топовых версий в список оборудования войдут сидения с памятью настроек, люк в крыше, цифровые дисплеи панели приборов и информационно-развлекательной системы, а также рассеянное освещение в салоне и ниша для беспроводной зарядки смартфонов.

По предварительным данным, у Kia Tasman будет рамная конструкция. Пикап могут оснастить четырёхцилиндровым турбодизелем объёмом 2,2 литра, которым на данный момент оснащаются другие модели Hyundai-Kia. Ему в пару, возможно, предложат восьмиступенчатую автоматическую коробку передач. По слухам, у модели может появиться и «заряженная» версия GT с мотором V6.

Ранее дизайнер Kolesa.ru Никита Чуйко предложил свой вариант потенциальной внешности Kia Tasman. О том, совпали ли представления художника с реальностью, мы узнаем после того, как модель избавится от маскировки.

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