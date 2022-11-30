2-4 декабря в деловом центре Москвы на выставке «Поехали 2022» гостей ждет вся Россия. На одной площадке будут представлены десятки моделей транспорта для путешествий, вездеходы российских производителей, уникальные исторические экспонаты и представители разных регионов страны.

Индустрия продолжает работу



Российские производители техники для активного отдыха продолжали работу, несмотря на общемировую ситуацию, измененные логистические цепочки и новые экономические условия. На выставке «Поехали 2022» производители и дилеры представят результаты своей работы – технику для путешествий и активного отдыха: мотоциклы, автомобили, дома на колесах и жилые модули, вездеходы и даже электротранспорт. В рамках выставки также состоится конференция производителей электротранспорта и участников электромобильной индустрии России. Специалисты из разных отраслей смогут установить новые бизнес-контакты и найти новые возможности для своих компаний.



Всё о путешествиях по России



Представители из Архангельской области, Алтайского края, Ненецкого автономного округа, Ярославской области и других регионов России продемонстрируют различные компании и услуги для всех любителей путешествий и активного отдыха. Гости смогут узнать о новом сельском туризме, необычных этнотуристических направлениях и спланировать самостоятельное путешествие по местам, о которых только могли мечтать.



Именитые российские путешественники Богдан Булычев, Артем Ачкасов, Денис Забелин, Сергей Лысенко, семейная команда Марч Каракум, Сергей Сайман, Николай Сапронов, Дмитрий Болотков, Андрей Валиков, Анатолий Чернявский, команда телеканала «Моя Планета» и многие другие представят свои путешествия со сцены выставки. Техника путешественников станет частью экспозиции «Поехали 2022», а они сами поделятся с гостями своим уникальным опытом.



Салон «Автомото старина» и другие мероприятия



Впервые в рамках выставки «Поехали» будет открыт салон старинной техники «Автомото старина»: гости увидят редчайшие музейные экспонаты со всей России, сокровища из частных коллекций, а также откроют для себя мир реставрационных мастерских. Совместно с «Поехали 2022» пройдет единственная в России выставка вездеходной техники «Вездеходер». На одной площадке гости увидят вездеходы разных типов – новые модели от российских производителей и уникальные образцы от конструкторов, которые ранее не были представлены широкой аудитории.



На выставке пройдет традиционный квест от Департамента транспорта Москвы, а на стенде мотошколы Мосгортранс даже самые маленькие любители техники найдут мото себе по росту.



При информационной поддержке телеканала «АвтоПлюс» и радио MAXIMUM.

Подробности о мероприятии

Место проведения: Москва, Краснопресненская наб., 14, ЦВК «Экспоцентр» (м.Выставочная).

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