Показан серийный флагманский кроссовер Volkswagen ID.Era 9X

09.01.2026 700 0 0
Новый большой паркетник Volkswagen будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида, модель предложат с задним или полным приводом. В продажу SUV поступит позже в этом году.

Еще весной 2025-го на Шанхайском автосалоне были представлены три концепта под брендом Volkswagen – седан ID.Aura, кроссоверы ID.Evo и ID.Era. Тогда же сообщалось о том, что все они превратятся в серийные модели, разработанные специально для Китая разными совместными предприятиями. Товарное воплощение электрического паркетника ID.Evo рассекретили под конец прошлого года – эта модель выйдет на рынок под именем VW ID.Unyx 08, ее производством займется завод Volkswagen Anhui (совместный проект немцев и компании JAC). Ну теперь раскрыт конвейерный вариант второго кроссовера – от СП SAIC Volkswagen. Сертификат этого SUV появился в свежем каталоге Минпрома КНР, одновременно опубликованы официальные фирменные изображения. Серийную версию назвали VW ID.Era 9X.

Концепты Volkswagen, показанные весной 2025 года: ID.Era от SAIC Volkswagen, ID.Aura от FAW Volkswagen и ID.Evo от Volkswagen Anhui
Концепт Volkswagen ID.Era
Концепт Volkswagen ID.Era
Концепт Volkswagen ID.Era
Концепт Volkswagen ID.Era
Товарный паркетник SAIC Volkswagen получил минимальные изменения в дизайне. Так, в вертикальных блоках фар ID.Era 9X иная диодная начинка. Задний номерной знак перенесли с бампера на багажную дверь, а на самом бампере вместо вертикальных «штрихов» отныне единая светоотражающая полоска. Еще заменили спойлер. Наконец, над лобовым стеклом установили лидар. Среди других особенностей внешности – гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и «парящая» крыша.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Длина Volkswagen ID.Era 9X равна 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм. Для кроссовера предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X

Интерьер серийного паркетника еще не продемонстрировали. Скорее всего, как и предвестник, ID.Era 9X имеет гигантское табло мультимедийной системы, которое занимает почти всю переднюю панель. Также известно, что кроссовер предложат с шестиместным салоном.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X

Volkswagen ID.Era 9X является последовательным гибридом. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 143 л.с. Паркетник будет доступен с задним или полным приводом. Первой модификации достался 299-сильный электродвигатель. По данным местных СМИ, такой SUV может иметь батарею емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч, только на электротяге заднеприводный гибрид проедет 267 или 340 км по циклу WLTC. 

Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Серийный Volkswagen ID.Era 9X
Два электромотора полноприводной версии вместе выдают 517 л.с., этому исполнению положен топовый аккумулятор (те же 65,2 кВт*ч), его запас хода в электрическом режиме – 321 км (также по циклу WLTC). Сам производитель указывает максимальную дальнобойность на электротяге по более оптимистичному китайскому циклу CLTC – более 400 км.

На китайский рынок гибридный кроссовер Volkswagen ID.Era 9X выйдет позже в текущему году.

кроссовер Китай авторынок новинки гибридные авто Volkswagen Volkswagen ID.Era 9X
