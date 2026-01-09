Показан серийный флагманский кроссовер Volkswagen ID.Era 9X

Новый большой паркетник Volkswagen будет доступен в виде подзаряжаемого гибрида, модель предложат с задним или полным приводом. В продажу SUV поступит позже в этом году.

Еще весной 2025-го на Шанхайском автосалоне были представлены три концепта под брендом Volkswagen – седан ID.Aura, кроссоверы ID.Evo и ID.Era. Тогда же сообщалось о том, что все они превратятся в серийные модели, разработанные специально для Китая разными совместными предприятиями. Товарное воплощение электрического паркетника ID.Evo рассекретили под конец прошлого года – эта модель выйдет на рынок под именем VW ID.Unyx 08, ее производством займется завод Volkswagen Anhui (совместный проект немцев и компании JAC). Ну теперь раскрыт конвейерный вариант второго кроссовера – от СП SAIC Volkswagen. Сертификат этого SUV появился в свежем каталоге Минпрома КНР, одновременно опубликованы официальные фирменные изображения. Серийную версию назвали VW ID.Era 9X.

Концепты Volkswagen, показанные весной 2025 года: ID.Era от SAIC Volkswagen, ID.Aura от FAW Volkswagen и ID.Evo от Volkswagen Anhui 1 / 5 Концепт Volkswagen ID.Era 2 / 5 Концепт Volkswagen ID.Era 3 / 5 Концепт Volkswagen ID.Era 4 / 5 Концепт Volkswagen ID.Era 5 / 5

Товарный паркетник SAIC Volkswagen получил минимальные изменения в дизайне. Так, в вертикальных блоках фар ID.Era 9X иная диодная начинка. Задний номерной знак перенесли с бампера на багажную дверь, а на самом бампере вместо вертикальных «штрихов» отныне единая светоотражающая полоска. Еще заменили спойлер. Наконец, над лобовым стеклом установили лидар. Среди других особенностей внешности – гладкий «нос», выдвижные ручки дверей и «парящая» крыша.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X 1 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 2 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 3 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 4 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 5 / 5

Длина Volkswagen ID.Era 9X равна 5207 мм, ширина – 1997 мм, высота – 1810 мм, колесная база – 3070 мм. Для кроссовера предусмотрены 20- или 21-дюймовые диски.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X

Интерьер серийного паркетника еще не продемонстрировали. Скорее всего, как и предвестник, ID.Era 9X имеет гигантское табло мультимедийной системы, которое занимает почти всю переднюю панель. Также известно, что кроссовер предложат с шестиместным салоном.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X

Volkswagen ID.Era 9X является последовательным гибридом. Силовая установка включает работающий в режиме генератора бензиновый турбодвигатель 1.5 мощностью 143 л.с. Паркетник будет доступен с задним или полным приводом. Первой модификации достался 299-сильный электродвигатель. По данным местных СМИ, такой SUV может иметь батарею емкостью 51,1 или 65,2 кВт*ч, только на электротяге заднеприводный гибрид проедет 267 или 340 км по циклу WLTC.

Серийный Volkswagen ID.Era 9X 1 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 2 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 3 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 4 / 5 Серийный Volkswagen ID.Era 9X 5 / 5

Два электромотора полноприводной версии вместе выдают 517 л.с., этому исполнению положен топовый аккумулятор (те же 65,2 кВт*ч), его запас хода в электрическом режиме – 321 км (также по циклу WLTC). Сам производитель указывает максимальную дальнобойность на электротяге по более оптимистичному китайскому циклу CLTC – более 400 км.

На китайский рынок гибридный кроссовер Volkswagen ID.Era 9X выйдет позже в текущему году.