Полисов ОСАГО с расширенными выплатами не будет

Полисов ОСАГО с расширенными выплатами не будет

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Минфин намеревается удалить соответствующую норму из законопроекта с очередными поправками к системе «автогражданки».
 

Уже не первый год в Министерстве финансов продвигают идею введения полисов ОСАГО с разными лимитами выплат. Первый вариант предполагает покрытие ущерба в ДТП по риску «имущество» и по риску «здоровье» до 500 тысяч рублей (по каждому из них). Во втором лимит ограничен 1 млн рублей, в третьем – 2 млн рублей. Напомним, сейчас максимальная выплата по «автогражданке» составляет 400 тысяч рублей при повреждении имущества и 500 тысяч рублей – при наличии пострадавших или погибших. Если денег не хватает, то их с виновника, как правило, забирают через суд.

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Если бы норму приняли, то клиент, который купил бы расширенное ОСАГО, по сути, заплатил бы не за увеличенную сумму выплат от страховой компании для себя (в случае, если он не по своей вине попадёт в ДТП), а за больший размер покрытия убытков для тех, кто может оказаться пострадавшей стороной. То есть, по факту, эти полисы дают возможность обезопасить себя от вероятного взыскания дополнительных денег по суду.

Эта норма пока не нашла особой поддержки. Понятно, что такие полисы будут дороже для клиентов, но даже этот «пряник» не заставит многих страховщиков согласиться на выплаты в 2, а то и в 4 раза больше, чем сейчас. Скорее всего такие страховки захотят купить либо мошенники, либо те, кто уже «обжигался» на выплатах, а это водители явно не с безупречной страховой историей.

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Минфин предложил сделать продажу полисов с расширенным покрытием добровольной для страховщиков. Однако, по закону об ОСАГО это невозможно, так как компании не имеют права отказать клиентам в оформлении договора без объективных причин (их за это штрафуют), потому что наличие этого документа является для водителей обязательным.

Именно за это «зацепились» в ГПУ (главном государственно-правовом управлении) при президенте РФ, давая в декабре отрицательный отзыв на инициативу Минфина. Время шло, в ведомстве пока так и не придумали, как решить эту проблему. Поэтому теперь стало известно, что предложение, скорее всего, исчезнет из реформы ОСАГО. Как пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, на такой шаг министерство пойдёт, «чтобы не затягивать все остальные нормы».

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Когда именно законопроект с соответствующими поправками будет внесён в Госдуму, представитель ведомства не уточнил. Напомним, документ также предполагает появление трёхлетних полисов ОСАГО (сейчас максимальный срок действия – 1 год). Также инициатива Минфина включает в себя отказ от использования территориального (КТ) и «мощностного» (КМ) коэффициентов в схеме расчёта цены полиса. От КМ планируется избавиться в начале сентября текущего года, от КТ – ещё через год. Помимо этого тарифный коридор хотят расширить сначала ещё на 30%, потом на 40% в сторону увеличения и уменьшения.

Напомним, 9 января 2019-го в силу вступили новые базовые тарифы: расширенные на 20%. Теперь страховщики имеют право выбирать «стартовое» значение из коридора 2 746 – 4 942 рубля. В ряде компаний уже изменили ставки: некоторые из них приняли решение повысить тариф сразу на 20%, однако, это коснулось не всех регионов РФ.

Авто и общество В России Закон Страхование осаго реформа осаго страховые полисы
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