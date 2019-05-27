Полисы ОСАГО начали дорожать

Несколько крупнейших страховщиков страны увеличили базовую ставку до «старого» максимума. Пока что это коснулась столицы РФ.

Тарифный коридор для полисов ОСАГО был расширен 9 января 2019 года. Если раньше страховщики могли выбирать значение из диапазона от 3 432 до 4 118 руб., то теперь он составляет 2 746 – 4 942 руб. После этого часть страховых компаний, в том числе и крупнейшие игроки рынка, снизили базовые ставки в некоторых (неубыточных) регионах страны. В итоге средняя цена полиса «автогражданки» с начала года снизилась примерно на 300 руб.

Однако страховщики уже понемногу начали менять курс. Как сообщают «Ведомости», в Москве «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Росгосстрах» на текущем месяце вернулись к предыдущему максимальному показателю: базовая ставка для водителей с правами категорий «B» и «BE» стала равна 4 118 руб. Хотя раньше у первых двух компаний ставка составляла 3,6 тыс., а у третьей – 3,7 тыс. руб. То есть увеличение ценника составило 14% и 11% соответственно.

В «Альфастраховании» объяснили возврат к прежней базовой ставке тем, что выросла средняя выплата по договорам ОСАГО, а также увеличилась цена автозапчастей. Скорее всего, скоро «автогражданка» подорожает и в других регионах РФ. Как сообщает RNS, в «Ингосстрахе» заявили, что снижение ставки было предварительным, и теперь компания решила вернуться к предыдущему значению.

Напомним, чтобы рассчитать цену ОСАГО, страховщик умножает базовую ставку на различные коэффициенты, которые зависят от возраста водителя, его стажа, уровня аварийности, региона, в котором он живёт, мощности двигателя автомобиля и т.д. В будущем система коэффициентов будет меняться.

Ранее мы со ссылкой на данные от Российского союза автостраховщиков (РСА) сообщали о том, что ОСАГО для физлиц, владельцев легковых машин, подешевело с начала года на 5,62%. Средняя цена «автогражданки» за первую треть 2019-го оказалась равна 5 219 руб. Этот результат на 311 руб. меньше по сравнению с показателем января-апреля прошлого года.

В Центробанке обещали внимательно следить за ситуацией на рынке ОСАГО. Регулятор считает, что на цену страховки может в дальнейшем повлиять и то, что уже через неделю, с 1 июня 2019 года, в этом сегменте страхования начнёт работать омбудсмен. Речь идёт о том, что споры, касающиеся «автогражданки», до подачи иска в суд будут рассматриваться омбудсменом. Физлицам платить за это не придётся.

Отметим, «автогражданка» дешевела с начала года ещё и потому что изменился коэффициент возраста и стажа (КВС). Если раньше было всего 4 категории для всех автомобилистов, то теперь предусмотрено 58 различных вариантов. Правда, дешевле страховка стала в основном для водителей в возрасте со сравнительно большим стажем. А для молодых и неопытных она стала ещё дороже.

Согласно сегодняшним законам, ОСАГО – это обязательный документ для водителя. За езду без полиса автомобилистов штрафуют, пока что таких нарушителей ловят только сотрудники ГИБДД. Сейчас размер взыскания составляет 800 руб., однако его планируют увеличить до 2 тыс. руб. При этом выявлять тех, кто сел за руль, не оформив полис, планируют с помощью дорожных камер.