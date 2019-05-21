Полис ОСАГО подешевел примерно на 300 рублей

Полис ОСАГО подешевел примерно на 300 рублей

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С начала текущего года «автогражданка» продолжала дешеветь. Этому способствовала реформа, стартовавшая 9 января.
 

Страховщики в скором времени могут снова повысить цены на «автогражданку». Дело в том, что средняя выплата продолжает расти, а премия при этом сокращается. Как подсчитали в Российском союзе автостраховщиков (РСА), за первую треть 2019 года средний ценник полиса ОСАГО стал меньше по сравнению с январём-апрелем прошлого года на 5,1%. То есть с 5 701 руб. стоимость снизилась до 5 411 руб. (разница – 290 руб.).

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Чуть более заметно сократилась средняя цена ОСАГО для физлиц, владельцев легковых автомобилей – на 5,62%. Так, ещё в первой трети 2018-го показатель был равен 5 530 руб., а в текущем году он составил 5 219 руб. (разница – 311 руб.).

«Автогражданка» подешевела для тех, у кого увеличился стаж безаварийной езды (то есть благодаря коэффициенту бонус-малус (КБМ), а также цена была пересчитана из-за новых значений коэффициента возраста и стажа (КВС): если раньше их было всего 4, то теперь предусмотрено 58 различных вариантов. Тут стоит оговориться, что дешевле страховка стала в основном для водителей в возрасте со сравнительно большим стажем.

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Также на цену серьёзно влияет регион, в котором проживает автовладелец. И дело не только в территориальном коэффициенте (КТ), который планируют отменить уже в следующем году, но и в том, какое базовое значение выберет компания для продажи полисов в определённом субъекте РФ. Так, с начала января у них есть возможность выбирать ставку из расширенного диапазона (от 2 746 до 4 942 руб.). Во многих регионах страховщики не стали поднимать ставки, в других даже снизили, однако, в некоторых «убыточных» – повысили. Так что хоть ОСАГО и подешевело, судя по средней цене, многие автовладельцы этого не заметили.

Тем временем средняя выплата в рамках договоров «автогражданки» выросла на 3,1%. Если в январе-апреле 2018 года она составляла 64 344 руб., то в текущем году показатель равен 66 314 руб. При этом сумма выплат тоже увеличилась, причём заметнее (на 15,7%). За указанный период страховщики выплатили гражданам 51,90 млрд руб. (в прошлом году сумма составила 44,86 млрд руб.). Это значит, что увеличился и объём урегулирования убытков (на 12,3%).

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Для страховщиков ОСАГО ситуация складывается не очень благоприятная: по сути, они теряют в прибыли, едва успев «вынырнуть» из убыточности. По словам президента РСА Игоря Юргенса, если даже смотреть на такой показатель как отношение выплат к премиям, то за первые 4 месяца текущего года он оказался выше 77%. Он пояснил, что это предельный размер премии, которую страховая компания может тратить на выплаты.

По подсчётам РСА, число заключенных договоров «автогражданки» за первую треть 2019 года увеличилось на 1,7% (с 12,19 млн до 12,40 млн полисов). А сумма начисленных премий при этом стала меньше на 3,5% (если в январе-апреле 2018-го она была равна 69,51 млрд руб., то в этом году составила 67,08 млрд руб.).

Напомним, ОСАГО является обязательным документом для водителя. За езду без полиса водителей штрафуют: на сегодняшний день взыскание составляет 800 руб., но его планируют увеличить до 2 тыс. руб. Выявлять нарушителей планируют с помощью дорожных камер.

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