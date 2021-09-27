Поправки в ПДД: новые запреты стоянки и остановки, а также иные правила проезда перекрёстков

Ранее законодатели пришли к мысли о том, что действующим в стране правилам дорожного движения необходимы перемены. Дело в том, что дорожная обстановка в мире в целом и в РФ в частности продолжает меняться. Чтобы успевать за этим процессом, требуются правки: их разработкой в течение нескольких последних лет занимались в Министерствах транспорта и внутренних дел. В списке изменений новые запреты, другая разметка, уточнённые правила проезда круговых перекрёстков, а также введение термина «средство индивидуальной мобильности» (СИМ).



Разработанные поправки должны быть внесены в постановление правительства №1090. Сначала предполагалось, что изменения коснутся контроля за движением электросамокатов (несколько лет назад участились случаи ДТП с этим видом альтернативного транспорта). Впоследствии документ пополнился и другими изменениями ПДД, в том числе и теми, которые не касаются СИМ. Как сообщает «Коммерсант», теперь готова новая редакция поправок, которая уже прошла этап финального согласования в аналитическом центре при правительстве РФ. Сейчас документ направлен в Минюст.

В списке поправок есть те, которые вводят запрет остановки и стоянки на так называемых «островках безопасности» и «островках направляющих». При этом первый термин в актуальных ПДД уже есть, а второй станет новшеством: под ним понимают «элемент обустройства автодороги, расположенный на одном уровне с проезжей частью либо приподнятый над ней и обеспечивающий благоприятные условия разделения и слияния транспортных потоков». Сообщается, что выехавших на эти «островки» водителей будут наказывать штрафом в размере 500 рублей, а если нарушение зафиксировано в Москве или Санкт-Петербурге, то размер взыскания вырастет до 2,5 тыс. руб.



Также в ПДД планируют уточнить правила проезда круговых перекрёстков. Указано, что при въезде на «кольцо» водители обязаны уступить дорогу тем ТС, которые движутся по такому перекрёстку, только в том случае, если пересекающиеся дороги являются равнозначными. В случае если перед перекрёстком установлен один знак «Уступи дорогу», то транспорт на круге является главным. Если же имеется только знак «Главная дорога», то въезжающие на «кольцо» проезжают первыми, а машины на нём уступают.

Ожидаются поправки и в правилах стоянки под запрещающими знаками. Так, если на двух сторонах улицы имеются знаки 3.30 и 3.29 (они запрещают стоянку по чётным и нечётным числам), на любой из сторон разрешат парковаться с 21 до 24 часов (сейчас – с 19 до 21 часа). Законодатели считают, что это упростит парковку тем, кто поздно возвращается с работы. Кроме того, под запрещающими знаками 3.28, 3.29 и 3.30 разрешат оставлять машины не всем инвалидам, а только к тем, кто относится к первой, второй и третьей группе (речь идёт лишь о тех, кто не способен самостоятельно двигаться). Ещё в новых правилах указано, что жёлтая линия вдоль бордюра, идущая от знака «Остановка запрещена» или «Стоянка запрещена», в дальнейшем перестанет означать зону действия указателя: запрет будет действовать либо до следующего перекрёстка, либо до иного знака, либо до конца населённого пункта.



В списке совершенно новых дорожных знаков окажутся: 3.34 «Движение автобусов запрещено» (он не действует на школьные автобусы), 8.26 «Зарядка электромобилей», а также 8.4.8 «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности». Кроме того, у владельцев дорог появится возможность использовать разметку красного, синего, чёрного и зелёного цветов. Так, к примеру, синяя прерывистая линия оповестит о зоне платной парковки.



Ну, и, конечно же, появится немало новых пунктов, касающихся СИМ. Во-первых, вводится сам термин: под «средствами индивидуальной мобильности» понимают электросамокаты, моноколёса, сигвеи и иные устройства с электродвигателями. Все они будут считаться транспортными средствами вне зависимости от мощности мотора. Предельная скорость для СИМ ограничена на отметке 25 км/ч, кроме того, им запрещено выезжать на автомагистрали и ездить в зоне действия нового знака «Движение на СИМ запрещено».

Детям младше семи лет, пользующимся СИМ, разрешат ездить только по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), и в пределах пешеходных зон. Если ребёнку от 7 до 14 лет, позволят ездить по велосипедным дорожкам. Тем, кто старше 14 лет, можно будет двигаться по велосипедной, велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. Если ничего подобного нет, разрешат выезжать на обочину или двигаться по правой стороне проезжей части (обязательно по ходу движения транспорта).



Ещё новые правила подготовили для владельцев мопедов. Нынешнюю рекомендацию решено превратить в обязательное требование: теперь, при движении в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости вне населённых пунктов таким водителям надо будет иметь при себе «предметы» со световозвращающими элементами (к примеру, одежду с соответствующими полосами).



Пока что информации о том, когда изменения в правила дорожного движения, действующие в РФ, вступят в силу, нет. Пока что документ должны одобрить в Минюсте.

