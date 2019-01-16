Посвежевший Cadillac XT5 получил «турбочетверку» 2.0 от младшего кросса XT4

До российского рынка рестайлинговый кроссовер Cadillac должен добраться уже в этом году, но пока неизвестно, будет ли у нашей версии новый мотор.

Фотографии модернизированного паркетника XT5 внесли в базу министерства промышленности Китая. Дизайн экстерьера поменялся несильно. Так, модель предложат с двумя вариантами радиаторной решетки – с сетчатым рисунком или в виде хромированных «штрихов». Светодиодные линии в фарах стали тоньше, у задних фонарей тоже другая «начинка», причем можно будет выбрать машину и с «прозрачными» фонарями. С бамперов исчезли серебристые накладки. Снимков салона пока нет, но и внутри изменений наверняка немного.

Главная же обновка – под капотом. В Китае рестайлинговый Cadillac XT5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 LSY с функцией частичной деактивации цилиндров. Этот двигатель модели достался от паркетника Cadillac XT4. Правда, если у младшего кросса мотор выдает 241 л.с., то в документах посвежевшего XT5 указана мощность 234 л.с. Отметим, дореформенный XT5 в Поднебесной также предлагается с четырехцилиндровым турбомотором, но он носит индекс LTG, его отдача – 250 или 269 л.с. Видимо, 2.0 LSY придет на смену этому двигателю.

Коробку передач сертификационный орган Китая традиционно не указывает. Скорее всего, как и XT4, посвежевший XT5 комплектуется девятиступенчатым «автоматом». Дореформенный Cadillac XT5 имеет 8АКП, но в Китае еще продают гибридную версию модели: такой кросс оснащен 269-сильным 2.0 LTG, мотор-генератором и 9АКП.

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В других странах, включая и Россию, дорестайлинговый кроссовер можно купить с «атмосферником» V6 3.6 LGX мощностью 314 л.с. (тоже с системой отключения двух цилиндров), который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Обновленный XT5 с таким мотором тоже должен получить 9АКП, а вот выберется ли паркетник с турбодвижком 2.0 LSY за пределы Поднебесной – пока вопрос, ведь и гибрид вне КНР не продают.

Сроки официальной премьеры рестайлингового XT5 не объявлены. Не исключено, что дебютной площадкой для новинки выберут вовсе не Китай, а США – в апреле, например, откроется Нью-Йоркский автосалон.

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Посвежевший кроссовер доберется и до России – у нас заказы на модель начнут принимать в четвертом квартале этого года. Дореформенный Cadillac XT5 в РФ стоит от 2 890 000 рублей (с учетом скидки). У нас паркетник расходится вяло: в январе-декабре 2018-го (данных за весь год пока нет) реализовано всего 349 машин — это на 108 единиц меньше, чем за одиннадцать месяцев 2017-го. Крупнейшим же рынком для XT5, как и в целом для Cadillac, является Китай – там в январе-ноябре 2018-го продано 74 522 кроссовера (+26%). Ну а в Штатах за весь прошлый год реализовано 60 565 таких паркетников (-11%).

Напомним, в этом году Cadillac также выведет на российский рынок модернизированный седан CT6 и совершенно новый трехрядный кроссовер XT6.