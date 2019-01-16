Посвежевший Cadillac XT5 получил «турбочетверку» 2.0 от младшего кросса XT4

Посвежевший Cadillac XT5 получил «турбочетверку» 2.0 от младшего кросса XT4

95 0 0
До российского рынка рестайлинговый кроссовер Cadillac должен добраться уже в этом году, но пока неизвестно, будет ли у нашей версии новый мотор.
 

Фотографии модернизированного паркетника XT5 внесли в базу министерства промышленности Китая. Дизайн экстерьера поменялся несильно. Так, модель предложат с двумя вариантами радиаторной решетки – с сетчатым рисунком или в виде хромированных «штрихов». Светодиодные линии в фарах стали тоньше, у задних фонарей тоже другая «начинка», причем можно будет выбрать машину и с «прозрачными» фонарями. С бамперов исчезли серебристые накладки. Снимков салона пока нет, но и внутри изменений наверняка немного.

cadillac (1)

Главная же обновка – под капотом. В Китае рестайлинговый Cadillac XT5 предложат с бензиновой «турбочетверкой» 2.0 LSY с функцией частичной деактивации цилиндров. Этот двигатель модели достался от паркетника Cadillac XT4. Правда, если у младшего кросса мотор выдает 241 л.с., то в документах посвежевшего XT5 указана мощность 234 л.с. Отметим, дореформенный XT5 в Поднебесной также предлагается с четырехцилиндровым турбомотором, но он носит индекс LTG, его отдача – 250 или 269 л.с. Видимо, 2.0 LSY придет на смену этому двигателю.

Коробку передач сертификационный орган Китая традиционно не указывает. Скорее всего, как и XT4, посвежевший XT5 комплектуется девятиступенчатым «автоматом». Дореформенный Cadillac XT5 имеет 8АКП, но в Китае еще продают гибридную версию модели: такой кросс оснащен 269-сильным 2.0 LTG, мотор-генератором и 9АКП.

1 / 2
2 / 2

В других странах, включая и Россию, дорестайлинговый кроссовер можно купить с «атмосферником» V6 3.6 LGX мощностью 314 л.с. (тоже с системой отключения двух цилиндров), который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой. Обновленный XT5 с таким мотором тоже должен получить 9АКП, а вот выберется ли паркетник с турбодвижком 2.0 LSY за пределы Поднебесной – пока вопрос, ведь и гибрид вне КНР не продают.

Сроки официальной премьеры рестайлингового XT5 не объявлены. Не исключено, что дебютной площадкой для новинки выберут вовсе не Китай, а США – в апреле, например, откроется Нью-Йоркский автосалон.

1 / 3
Дореформенный Cadillac XT5
2 / 3
Дореформенный Cadillac XT5
3 / 3
Дореформенный Cadillac XT5

Посвежевший кроссовер доберется и до России – у нас заказы на модель начнут принимать в четвертом квартале этого года. Дореформенный Cadillac XT5 в РФ стоит от 2 890 000 рублей (с учетом скидки). У нас паркетник расходится вяло: в январе-декабре 2018-го (данных за весь год пока нет) реализовано всего 349 машин — это на 108 единиц меньше, чем за одиннадцать месяцев 2017-го. Крупнейшим же рынком для XT5, как и в целом для Cadillac, является Китай – там в январе-ноябре 2018-го продано 74 522 кроссовера (+26%). Ну а в Штатах за весь прошлый год реализовано 60 565 таких паркетников (-11%).

Напомним, в этом году Cadillac также выведет на российский рынок модернизированный седан CT6 и совершенно новый трехрядный кроссовер XT6.

 

Авторынок Новинки американская иномарка американские автомобили кроссоверы Cadillac XT5
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.
Главная новость
Статьи / Финвопрос
Проект Aurus: за чей счёт этот «Кортеж», куда делись арабы, и при чём здесь УАЗ?

В 2018 году, спустя пять лет после начала проектных работ по «Кортежу», нам показали седан Aurus на Московском автосалоне, а…

641 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Финвопрос
Проект Aurus: за чей счёт этот «Кортеж», куда делись арабы, и при чём здесь УАЗ?

В 2018 году, спустя пять лет после начала проектных работ по «Кортежу», нам показали седан Aurus на Московском автосалоне, а чуть раньше Путин проехал на версии «лимузин». Автомобили до сих пор не прошли сертификацию,…

641 0 0
Статьи / Интервью
Юта Такахаси, Suzuki: «Мы начнём обсуждать с инженерами адаптацию Ignis для России»

С генеральным директором «Сузуки Мотор Рус» говорим о 10-летней гарантии на Vitara, удручающих результатах нового Jimny в Euro NCAP, перспективах Suzuki Crossby и Lapin на российском рынке и поставкам серийной версии…

1476 1 0
Статьи / Популярные вопросы
Как оплатить штраф со скидкой, если прошло больше 20 дней после нарушения?

О том, что многие штрафы за нарушение ПДД можно оплатить со скидкой 50%, знают уже все. Но иногда случается так, что штраф, высланный заказным письмом по почте, попадает к нарушителю уже по истечении 20 «льготных» дней,…

588 0 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Тест-драйвы / Подержанные авто
Chevrolet Orlando I с пробегом: зеркалами не хлопать, кондиционер не выключать

В свое время мода на минивэны обошла Россию стороной, а сейчас этот класс машин заметно утратил популярность и во всём мире. «Спасибо» стоит сказать кроссоверам, которые по мультизадачности применения обычно даже…

98 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: помпа сломает мотор, а гидроблок — коробку

Стоит признать, что если СХ-9 любят, то любят за дело: редко встретишь большой автомобиль с просторным салоном и очень неплохой управляемостью. К тому же этот кроссовер практически не ржавеет и не мучает дорогими…

2310 0 2
Выбор авто / Подержанные авто
Mazda CX-9 с пробегом: иголки в муфте редуктора и проклятие задней двери

Кроссовер CX-9 — настоящий типично американский “автобус”: с моторами V6, просторным салоном и… не самой низкой ценой. У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает прилагающегося к размерам престижа.…

2336 0 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Вариатировать и околпачить перед смертью: первый тест-драйв Renault Logan Stepway

Ещё в 2015 году в Renault планировали снабдить Logan версией Stepway, однако из-за грядущего рестайлинга от этой идеи отказались: седан с увеличенным просветом и пластиковым обвесом по нижнему периметру кузова…

35638 34 4
Тест-драйвы / Одиночные
Хороший автобус уехал без нас: тест-драйв ПАЗ-672М

Говорят, если много грешить в этой жизни, то в аду можно попасть за руль этого автобуса и возить в нём другие (менее грешные) души от котла к котлу. И каждые сто метров обязательно будет остановка, где придётся открывать…

29063 7 0
Тест-драйвы / Одиночные
Король на безрыбье: первый тест-драйв нового универсала Kia Ceed SW

Ceed SW – самый популярный универсал С-класса на российском рынке. Правда, конкурентов у него немного – «универсальный» Ford Focus да Skoda Octavia Combi. Новый Ceed SW уверенно обошёл соперников по объёму багажника, а…

20160 3 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Подогреватель масла и не только: гаджеты советских автолюбителей

Массовость однообразных советских машин, число моделей которых можно было пересчитать по пальцам двух рук, порождала у большинства автолюбителей страстное желание заняться «улучшайзингом» своих автомобилей. А дефицит…

31222 5 0
Гаджеты / Приложения
10 полезных приложений: смартфон в помощь автовладельцу

Продвинутые автовладельцы давно уже используют свои смартфоны в хвост и в гриву – применяют в качестве навигатора, антирадара, для диагностики двигателя, чтения PDF-мануалов по ремонту и многого другого. Давайте…

18325 1 6
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

14567 43 0
Военная техника
Статьи / Интересно
А царь-то ненастоящий: как и из чего делают автомобили для кино и парадов

Представьте любой фильм о Великой Отечественной войне, особенно современный. В голове обязательно возникнет образ взрыва и кусков искорёженного металла – иначе сейчас снять не могут. Само собой, взрываются там не…

42403 15 23
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

35217 0 4
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

20003 2 8
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

57012 17 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

47955 0 1
Статьи / История
Не для простых смертных: мифы и факты о ГАЗ-3102

«Партийно-номенклатурный» ГАЗ-3102 всегда стоял особняком в модельном ряду Волг, хотя и был создан на платформе "двадцать четвёртого" семейства. Ведь этот автомобиль заметно отличался от обычных ГАЗ-24 как внешностью,…

45253 5 8
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?