Потеря руля: АВТОВАЗ отзывает смертельно опасные Лады XRAY Cross

АВТОВАЗ экстренно отзывает порядка 500 автомобилей Lada XRAY Cross в связи с риском разрыва связи между рулём и колёсами. Находящиеся в группе риска экземпляры предписано доставить в сервис на эвакуаторе.

На прошлой неделе в Сети было появилось видео с новеньким кроссовером Lada XRAY Cross, у которого лопнул сварной шов на промежуточном рулевом валу, из-за чего автомобиль стал неуправляемым, а его водитель «чуть не убился». В ролике утверждается, что автомобиль был продан в апреле этого года и на момент потери руля проехал всего 1345 км. Из-за того, что в адрес производителя в ролике высказываются нецензурные замечания, мы не можем опубликовать его на нашем сайте, но суть проблемы понятна – некачественная сборка.

Возможно, именно по факту публикации этого ролика начальник управления организации сервисного обслуживания автомобилей АВТОВАЗа Ульянчук А. В. разослал руководителям дилерской сети Lada предписание за номером 23-19 – копия этого документа оказалась в распоряжении канала Laden Loven.

В предписании говорится о необходимости срочного отзыва автомобилей Lada XRAY Cross «для защиты потребителей от возможного несоответствия вала электроусилителя рулевого управления», то есть для замеры промежуточного вала 8450023118. Доставлять машины в сервис необходимо на эвакуаторах, что вполне понятно – эксплуатация автомобиля с потенциально неисправным рулевым управлением запрещена законом и может привести к гибели людей.

Мы отправили запрос в пресс-службу АВТОВАЗа с просьбой прокомментировать эту ситуацию, и вот что нам ответили:

«АВТОВАЗ внимательно изучает вопрос и пока рано делать какие-либо выводы. Мы заранее запускаем отзывную кампанию для проверки около 500 автомобилей, которые уже используются клиентами. Все владельцы таких автомобилей будут уведомлены лично и будут обеспечены быстрым обслуживанием».

Отметим, что Росстандарт информацию об этом отзыве ещё не опубликовал, а потому пока нет официального списка VIN-номеров находящихся в группе риска автомобилей, но есть неофициальный, на канале Laden Loven, так что если вы владеете кроссовером Lada XRAY Cross и справедливо опасаетесь за свою жизнь, то сверьте VIN-номер своей машины с этим списком. Если нашли в нём свой, немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и ждите вызова на бесплатный ремонт от дилера.