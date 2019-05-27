Потеря руля: АВТОВАЗ отзывает смертельно опасные Лады XRAY Cross

Потеря руля: АВТОВАЗ отзывает смертельно опасные Лады XRAY Cross

1430 1 0
АВТОВАЗ экстренно отзывает порядка 500 автомобилей Lada XRAY Cross в связи с риском разрыва связи между рулём и колёсами. Находящиеся в группе риска экземпляры предписано доставить в сервис на эвакуаторе.
 

На прошлой неделе в Сети было появилось видео с новеньким кроссовером Lada XRAY Cross, у которого лопнул сварной шов на промежуточном рулевом валу, из-за чего автомобиль стал неуправляемым, а его водитель «чуть не убился». В ролике утверждается, что автомобиль был продан в апреле этого года и на момент потери руля проехал всего 1345 км. Из-за того, что в адрес производителя в ролике высказываются нецензурные замечания, мы не можем опубликовать его на нашем сайте, но суть проблемы понятна – некачественная сборка.

Возможно, именно по факту публикации этого ролика начальник управления организации сервисного обслуживания автомобилей АВТОВАЗа Ульянчук А. В. разослал руководителям дилерской сети Lada предписание за номером 23-19 – копия этого документа оказалась в распоряжении канала Laden Loven.

Letter

В предписании говорится о необходимости срочного отзыва автомобилей Lada XRAY Cross «для защиты потребителей от возможного несоответствия вала электроусилителя рулевого управления», то есть для замеры промежуточного вала 8450023118. Доставлять машины в сервис необходимо на эвакуаторах, что вполне понятно – эксплуатация автомобиля с потенциально неисправным рулевым управлением запрещена законом и может привести к гибели людей.

Мы отправили запрос в пресс-службу АВТОВАЗа с просьбой прокомментировать эту ситуацию, и вот что нам ответили:

«АВТОВАЗ внимательно изучает вопрос и пока рано делать какие-либо выводы. Мы заранее запускаем отзывную кампанию для проверки около 500 автомобилей, которые уже используются клиентами. Все владельцы таких автомобилей будут уведомлены лично и будут обеспечены быстрым обслуживанием».

Отметим, что Росстандарт информацию об этом отзыве ещё не опубликовал, а потому пока нет официального списка VIN-номеров находящихся в группе риска автомобилей, но есть неофициальный, на канале Laden Loven, так что если вы владеете кроссовером Lada XRAY Cross и справедливо опасаетесь за свою жизнь, то сверьте VIN-номер своей машины с этим списком. Если нашли в нём свой, немедленно прекратите эксплуатацию автомобиля и ждите вызова на бесплатный ремонт от дилера.

В России Отзывные кампании АВТОВАЗ дефект Лада отзыв отзывная кампания сервисная кампания Lada Xray Cross
Поделиться: 0 0 0 0 Подпишитесь на нас в Яндекс Дзен

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

1 комментарий

по рейтингу сначала новые по хронологии
Евгений Тапыев

В начале 70х аналогичную кампанию провёл МАЗ, после ДТП с наездом на пешехода на обочине по причине поломки рулевого управления на новой машине. Вроде это была первая отзывная кампания в нашей стране.
А здесь видимо накосячил смежник, сделав внешне нормальный, но на деле негодный сварочный шов. Может быть всё что угодно, вплоть до диверсии.
С аналогичной проблемой с рулевым в начале года столкнулся Subaru, им для расследования пришлось останавливать производство.

Главная новость
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Новый Genesis G80: первые изображения

В скором времени корейский премиум-бренд представит новое поколение своего бизнес-седана. Пользуясь шпионскими фотоснимками, онлайн-журнал «Колёса.ру» представил, каким он получится.

904 0 0
Новые статьи Смотреть все
Статьи / Популярные вопросы
Если водитель не вписан в полис ОСАГО: что будет при остановке инспектором или при ДТП?

Если езда без полиса ОСАГО – нарушение, в наказуемости которого не сомневается никто, то по поводу ответственности за то, что машиной управляет водитель, не вписанный в страховку, есть некоторые необоснованные домыслы.…

4953 0 0
Статьи / История
Советский Opel. Кто разработал первый Москвич, немецкие КБ или московские конструкторы?

Тот факт, что Москвич-400-420 по приказу Сталина был скопирован с Opel Kadett, никем не оспаривается - это общеизвестно. Также не подлежит сомнению, что советская машина имела ряд отличий от немецкого оригинала - да,…

7401 1 7
Статьи / Тесты
Дауншифтинг-тест: что бы тебе больше подошло, Ока или Таврия?

В прошлый раз мы предложили вам поиграть в своего рода «машину времени», выбирая между аутентичными советскими внедорожниками семидесятых годов – УАЗ-469 или ВАЗ-2121. Сегодня же мы предлагаем вам виртуальный…

6162 2 2
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: моторы с ресурсом “за 350” и неприятный сюрприз от ручной коробки

Из первой части обзора надёжности подержанных Nissan Tiida первого поколения мы уже выяснили, что если машина не была сильно повреждена в аварии, то состояние кузова обычно очень достойное. Электрика при этом страдает от…

2494 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Nissan Tiida I c пробегом: спасительная оцинковка и грязь, угрожающая электрике

Nissan Tiida, придуманный для японского и американского рынков, весьма ограниченно продавался в Европе, да и в России так и не стал бестселлером в своём классе. Наследник модели и вовсе продавался совсем недолго,…

2600 1 0
Выбор авто / Подержанные авто
Volvo XC70 III с пробегом: коварный ГРМ у дизеля и коробка, которая боится перегрева

Нельзя сказать, что Volvo XC70 третьего поколения — беспроблемный автомобиль. Однако конструкции кузова можно только аплодировать, салон в целом также производит приятное впечатление, электрика едва ли потребует…

8377 4 0
Популярные тест-драйвы
Статьи / Премьеры
Даёшь 40 градусов! Экспресс-тест и видео нового Haval H9

На конвейер российского завода Great Wall рестайлинговый Haval H9 встанет только в следующем году, в этом – наладят сборку внедорожника со старой внешностью.

47566 30 0
Тест-драйвы / Одиночные
Теперь ты видел всё: тест-драйв редчайшего пикапа ЗАЗ-968МП

Нет, это не «колхоз» и не «кастом»! Да, это пикап с задним расположением двигателя. Да, это та самая модификация, которая в русскоязычной Википедии описана как «для внутризаводского транспорта» (что, кстати, не совсем…

36148 25 0
Тест-драйвы / Одиночные
Тест-драйв Exeed TXL, самого дорогого кроссовера от Chery

Напомним вкратце: Exeed — это новый "премиальный" бренд Chery, нацеленный в первую очередь на местный китайский рынок, однако со временем машины планируют привезти и в Россию. TX — дебютная модель бренда, а TXL —…

18362 13 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Два провода и немного хитрости: как зарядить телефон в машине без зарядного устройства?

Нет, речь не про беспроводную зарядку, а про то, как можно оживить свой смартфон, если зарядка сломалась, но под рукой есть автомобиль с “живым” аккумулятором. При наличии некоторых умений и терпения выйти из положения…

30942 12 0
Гаджеты / Видеорегистраторы
Обзор флагманского видеорегистратора BlackVue DR590W-2CH: премиум-класс из Южной Кореи

Компания BlackVue – фактически основатель сегмента регистраторов премиум-класса. Именно этот бренд первым придумал миниатюрную цилиндрическую модель и оснастил ее Wi-Fi, что для своего время это было настоящее…

23348 43 0
Статьи / Практика
Для машины, лодки и палатки: тест пускового устройства Ritmix RJS-18000

Попавший на наш тест «пускач» Ritmix RJS-18000 – из разряда силовых. Он имеет аккумулятор емкостью 18 ампер-часов, хотя для запуска мотора обычно хватает и вдвое меньшей емкости. Это значит, что мощная батарея работает…

6073 1 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
Война списала всё: почему советские полугусеничные машины времен ВОВ считались неудачными

С началом Великой Отечественной войны практически все работы по полугусеничным автомобилям, над которыми долгие годы трудились сотни инженеров и испытателей, окончательно зашли в тупик и были свернуты, лишив Красную…

59363 8 8
Статьи / Военная техника
«Ответ Чемберлену» или как грузовики ЯГАЗ чуть не довели СССР до мирового лидерства

Довоенное семейство почти одинаковых грузовиков Ярославского автозавода не отличалось ни техническими, ни тем более эстетическими особенностями. Да и в Красной армии эти неповоротливые машины не жаловали, доверяя им лишь…

43575 0 10
Статьи / История
Вдогонку за прогрессом: опытные образцы военных вездеходов ГАЗ

Еще до Первой мировой войны за рубежом начались работы по армейским грузовикам и бронемашинам с приводом всех колес, которые в единичных образцах поступали в Царскую армию. В то время у русских инженеров появилась…

16059 1 2
История автомобилестроения
Статьи / История
Брат ты мне или не брат: из-за чего началось противостояние АЗЛК и ИЖ

Спор о том, что круче - АЗЛК или ИЖ - среди любителей Москвичей будет актуальным всегда. Отстаивая свои позиции, они могут привести в пользу своей позиции кучу аргументов, а если они закончатся, в ход пойдут…

75046 32 0
Статьи / История
Автовозы, обычные и не очень: как и на чем перевозили автомобили в СССР

В наше время тягач-автовоз с новенькими легковушками стал привычным элементом дорожного потока, ведь дилерские центры в регионах РФ получают немалую часть автомобилей именно таким способом. В Советском Союзе увидеть…

56665 0 7
Статьи / История
Американские корни, дизель и семиместный салон: мифы и факты про ГАЗ-24-02

Волга второго поколения выпускалась достаточно долго – с 1968 по 1992 год. Параллельно с седаном ГАЗ-24 и его модернизированным вариантом под индексом 24-10, выпускался и универсал ГАЗ-24-02, который в несколько…

53403 5 4
Сообщаем, что мы собираем метаданные: cookies и IP-адрес.
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?