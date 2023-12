Представительский седан Yuanhang Y6 выходит на рынок: дорого, богато, по-китайски

Основной профиль Dayun Group — это коммерческие автомобили самого широкого спектра, но под материнским брендом также выпускаются мотоциклы и легковые автомобили. Легковые автомобили Dayun — это относительно недорогие электрические хэтчбек Yuehu и минивэн Yuanzhi M1, почти незаметные на китайском рынке (за первые 11 месяцев этого года в сумме продано 19 734 шт.), а вот Yuanhang — довольно амбициозный бренд, нацеленный на борьбу с Hongqi и другими китайскими марками, находящимися на стыке сегментов премиум и лакшери.

Название Yuanhang в переводе с латинизированного китайского на русскиий означает «путешествие», премьера бренда состоялась в августе прошлого года на автосалоне в Чэнду, тогда же были анонсированы первые четыре модели — седаны Y6, Y7 и кроссоверы H8, H9. У всех у них общая платформа BHD (Beyond the Horizon of Drive) с 800-вольтовой электрической архитектурой и пружинной либо пневматической подвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная. Здесь мы расскажем о седане Yuanhang Y6, так как он первым вышел на рынок на этой неделе, но буквально с паузой в один день в продажу также поступил кроссовер Yuanhang H8 — ему мы посвятили отдельную заметку.



Габаритная длина Yuanhang Y6 — 5270 мм, ширина — 2000 мм, высота — 1500 мм, колёсная база — 3130 мм. Боковые двери имеют безрамочные стёкла и выдвижные ручки. Помимо основного багажника есть небольшой дополнительный спереди. Дизайн в целом кажется немного сторомодным, в том числе из-за хромированных молдингов, от которых большинство других производителей уже отказались — хромовое покрытие считается неэкологичным. Заявленный коэффициент аэродинамического с х составляет 0,207. Штатные колёса — 19-, 20- либо 21-дюймовые.



Салон Yuanhang Y6 имеет контрастную двухцветную отделку кожей. На переднюю панель опирается вертикальный мультимедийный планшет с диагональю 17,38 дюйма, он работает под управлением операционной системы AliOS. 12,3-дюймовый приборный экран дополнен 70-дюймовым проекционным экраном на лобовом стекле. Штатная аудиосистема насчитывает 27 громкоговорителей. Различные электронные ассистенты водителя тоже входят в стандартное оснащение, но полноценный автопилот не заявлен, лидаров на кузове нет. Во втором ряду установлены два раздельных кресла повышенной комфортности, в которых можно занять полулежащую посадку.



Yuanhang Y6 бывает одномоторным заднеприводным и двухмоторным полнопирводным. На задеприводной версии максимальная отдача электромотора составляет 250 кВт (340 л.с.) и 400 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с. Ёмкость батареи — 88 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 720 и 810 км по циклу CLTC соответственно.



У полноприводной версии передний электромотор выдаёт 250 кВт (340 л.с.) и 345 Нм, задний — 250 кВт (340 л.с.) и 400 Нм, максимальная совокупная отдача — 500 кВт (680 л.с.) и 745 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с. Ёмкость батареи — 88 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 620 и 720 км по циклу CLTC соответственно.

Немного особняком стоит полноприводная топ-версия с батареей ёмкостью 150 кВт·ч, её в продаже пока нет, но принимаются предварительные заказы, на одной зарядке она может проехать 1020 км по циклу CLTC. Передний электромотор здесь выдаёт 260 кВт (353,5 л.с.) и 370 Нм, задний — 260 кВт (353,5 л.с.) и 480 Нм, максимальная совокупная отдача — 520 кВт (707 л.с.) и 850 Нм. До 100 км/ч топовый седан разгоняется за те же 3,2 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 205 км/ч.



Базовый заднеприводный Yuanhang Y6 с батареей на 88 кВт·ч стоит в Китае 329 800 юаней (4,18 млн рублей в переводе по текущему курсу), полноприводный с батареей на 100 кВт·ч — 449 800 юаней (5,7 млн рублей). Цена бронирования полноприводной топ-версии с батареей на 150 кВт·ч — 529 800 юаней (6,72 млн рублей).