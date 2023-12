Большой трёхрядный кроссовер Yuanhang H8 от Dayun: до 950 км на одной зарядке

Компания Dayun известна в России как производитель тяжёлых грузовиков, в родном Китае она производит и продаёт также среднетоннажные грузовики, пикапы, легковые электромобили и мотоциклы. В прошлом году Dayun Group запустила новый дочерний бренд Yuanhang (его название переводится с латинизированного китайского на русский как «путешествие»), под ним будут продаваться дорогие электромобили на стыке сегментов премиум и лакшери. Специально для Yuanhang была разработана новая модульная платформа BHD (Beyond the Horizon of Drive) с 800-вольтовой электрической архитектурой и адаптивной пневмоподвеской, передняя — на двойных поперечных рычагах, задняя — многорычажная.

1 / 2 2 / 2

Большой кроссовер Yuanhang H8 поступил в продажу на китайском рынке на этой неделе вслед за родственным седаном Yuanhang Y6. Габаритная длина кроссовера — 5230 мм, ширина — 2015 мм, высота — 1760 мм, колёсная база — 3126 мм. Салон имеет посадочную формулу 2+2+2, во втором ряду установлены два раздельных кресла с проходом между ними.



1 / 2 2 / 2

С места водителя Yuanhang H8 выглядит точно так же, как Yuanhang Y6, — во всяком случае, на китайском потребительском сайте марки у них абсолютно идентичные фотографии передней панели. Вертикальный мультимедийный экран с операционной системой AliOS имеет диагональ 17,38 дюйма, приборный — 12,3 дюйма, для лобового стекла предусмотрен проекционный 70-дюймовый экран дополненной реальности. В оснащении также заявлены высококлассаная аудиосистема с 27 громкоговорителями и полный набор различных электронных ассистентов водителя, в том числе адаптивный круиз-контроль.



Силовые установки у Yuanhang H8 такие же, как у седана Y6. Младшие версии имеют единственный электромотор на задней оси с максимальной отдачей в 250 кВт (340 л.с.) и 400 Нм, с ним кроссовер набирает первую «сотню» за 6,5 с. Ёмкость батареи — 88 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 610 и 700 км по циклу CLTC соответственно.



У полноприводной двухмоторной версии передний электромотор выдаёт 250 кВт (340 л.с.) и 345 Нм, задний — 250 кВт (340 л.с.) и 400 Нм, максимальная совокупная отдача — 500 кВт (680 л.с.) и 745 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с. Ёмкость батареи — 88 либо 100 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 560 и 650 км по циклу CLTC соответственно.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На вершине гаммы стоит самая мощная полноприводная двухмоторная версия с батареей ёмкостью 150 кВт·ч и запасом хода на одной зарядке в 950 км по циклу CLTC. Передний электромотор здесь выдаёт 260 кВт (353,5 л.с.) и 370 Нм, задний — 260 кВт (353,5 л.с.) и 480 Нм, максимальная совокупная отдача — 520 кВт (707 л.с.) и 850 Нм. До 100 км/ч топовый седан разгоняется за 3,8 с. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 210 км/ч.



Базовый заднеприводный Yuanhang H8 с батареей на 88 кВт·ч стоит в Китае 349 800 юаней (4,44 млн рублей в переводе по текущему курсу), полноприводный с батареей на 100 кВт·ч — 479 800 юаней (6,09 млн рублей). Топ-версии с батареей на 150 кВт·ч на потребительском сайте Yuanhang пока нет, но известна её цена — 559 800 юаней (7,1 млн рублей).