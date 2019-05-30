Проблемы жителей столицы: парковки, штрафы, пробки

Проблемы жителей столицы: парковки, штрафы, пробки

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Согласно результатам исследования, многих москвичей коснулась проблема слишком дорогих платных парковок в городе.
 

Опрос в конце апреля 2019 года был проведён Левада-центром по репрезентативной выборке населения Москвы. Участниками стали 505 человек в возрасте от 18 лет. Отвечающие рассказывали о своём отношении к инициативам властей столицы и проблемам города. Несмотря на то, что в роли респондентов выступали не только автомобилисты, на первом месте оказались платные парковки и штрафы за нарушения правил дорожного движения.

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На долю штрафов и проблем с парковками пришлось 24% ответов, то есть почти четверть. Следом идёт второй ответ, который тоже в большей степени волнует автомобилистов – пробки и загруженность дорог в столице (15%). Ещё 14% респондентов из Москвы переживают из-за плохих дорог и ремонтных работ. Стоит отметить, что проблема плохих дорог в регионах РФ куда больше волнует россиян. Справедливости ради отметить, что состояние уличной сети во многих других городах намного хуже, а платных парковок или мало, или вовсе нет.

Отметим, ещё пару лет назад «расстановка сил» в Москве была немного другой. В 2017-ом первые две строчки в перечне главных проблем у столичных жителей занимали «пробки» (24%) и «плохие дороги» (22%). На четвёртом месте была «нехватка парковочных мест для автомобилей» (15%).

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 27, 2016: Paid parking in the street

Парковки оказались на первой строчке неспроста. Дело в том, что в конце прошлого года в столице увеличились цены для желающих поставить автомобиль на стоянку. До повышения самые дорогие места стоили 200 рублей в час, теперь же стоимость выросла до 380 рублей в час. К тому же таких улиц с максимальным ценником стало больше. Помимо этого на них отменили бесплатную парковку по воскресениям.

Чуть позже, в начале 2019 года выросли и штрафы за неоплату парковки в столице. Теперь нарушители платят не 2,5 тыс., а 5 тыс. рублей. Помимо этого бесплатно на территории платной парковки можно находиться всего 5 минут, хотя раньше этот срок составлял 15 минут (этим могли пользоваться, к примеру, курьеры). Предполагается, что этих 5 минут должно хватить для оплаты стоянки.

many cars on road

Как отметили в мэрии, правила парковки изменили из-за постоянных пробок в столице и проблем с поиском свободных мест. По данным ЦОДД, на которые ссылается РБК, за последние 8 лет количество личных автомобилей в Москве и Подмосковье выросло примерно на треть. Если в 2010 году насчитывалось 5,7 млн зарегистрированных машин, то сейчас их количество выросло до 7,7 млн. Каждый день по дорогам столицы ездит от 3,2 до 3,6 млн машин.

По итогам исследования компании Inrix, проведённого в 2018 году, столица России оказалась на первом месте по загруженности дорог. Согласно результатам, московские водители в среднем простояли в пробках по 210 часов (за прошлый год), а средняя скорость движения в центре города составила всего лишь 18 км/ч.

Однако показатели аварийности и смертности в ДТП в столице сократилась. Сейчас они примерно такие же, как в Европе. Возможно, снижение отмечается в том числе из-за уменьшения средней скорости и увеличения загруженности дорог. 

Авто и общество В России Москва платные парковки пробки столица штрафы
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