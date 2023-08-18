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  • Продающийся в России GAC GS8 превратился в новую модель ES9 с двумя вариантами дизайна

Продающийся в России GAC GS8 превратился в новую модель ES9 с двумя вариантами дизайна

18.08.2023 1117 2 1

Переименованный кроссовер пока заявлен только для домашнего рынка. Предполагается, что SUV предложат исключительно в виде подзаряжаемого гибрида.

На следующей неделе, 25 августа, китайский концерн GAC представит на родине кроссовер Trumpchi ES9 (бренд Trumpchi используют только в Поднебесной), его снимки обнаружились в базе местного минпрома. Модель преподносится как новая, но на деле – это переименованный GS8 второго поколения. Главное отличие ES9 – более мощная гибридная установка с возможностью подзарядки от электросети (PHEV), тогда как исходная «восьмерка» бывает в виде «простого» гибрида HEV. Кстати, аналогичным образом GAC поступил с минивэном M8 последней генерации: недавно однообъемник превратился в новый гибрид Trumpchi E9.

GAC Trumpchi ES9
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GAC Trumpchi ES9
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По предварительным данным, в плане техники GAC Trumpchi ES9 повторил вэн E9. Китайцы пишут, что кроссовер получил бензиновый турбомотор 2.0 (190 л.с.), электродвигатель мощностью 182 л.с. и батарею емкостью 25,6 кВт*ч. Совокупная отдача – 373 л.с. Система может работать в параллельном и последовательном режимах. Ожидается, что только на электротяге кросс проедет примерно 110 км.

GAC Trumpchi ES9

Внешне ES9 PHEV практически не отличается от GS8 HEV, фишка гибридов – радиаторная решетка, которую «уронили» до нижней кромки бампера. При этом у «нового» кроссовера будет еще один вариант дизайна: судя по всему, именно этому SUV в итоге досталась «внедорожная» модификация Traveler, хотя ранее ее сертифицировали для GS8. Особенности – более массивные бамперы, оригинальная решетка с гигантской надписью GAC, выстроенные столбиками светодиодные ходовые огни, новые накладки на колесных арках и бокс на багажной двери.

GAC Trumpchi ES9 Traveler
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GAC Trumpchi ES9 Traveler
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GAC Trumpchi ES9 Traveler
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Напомним, до России кроссовер GAC GS8 второго поколения официально добрался лишь в прошлом месяце. У нас продают только «традиционный» SUV с двухлитровым турбомотором (231 л.с.), 8АКП и полным приводом, цена по прайсу сегодня – от 3 499 000 рублей. Гибрид HEV для РФ местный офис компании пока не анонсировал, нет данных и о том, отправят ли на экспорт ES9 и ES9 Traveler.

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2 комментария
18.08.2023 13:55
Gennadii

Дизайн стиль похож на KIA, а так вышла симпатичная машина. Может стать конкурентом новым KIA и б/у японцам.

18.08.2023 18:54
Roman Mangrim

Тоже хотел написать что поменяй значок на Киа и никто не заметит подвоха

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