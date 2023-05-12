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«Внедорожный» GAC GS8 Traveler: раскрыта серийная версия

12.05.2023 300 0 0

Новое исполнение отличилось более брутальным обликом, хотя товарный «особый» SUV все же оказался проще своего предвестника.

Премьера «внедорожной» версии большого кроссовера GAC Trumpchi GS8 (марку Trumpchi концерн GAC использует только на родине), которую назвали Traveler, состоялась в апреле на Шанхайском автосалоне. Прежде считалось, что публике показали уже серийный автомобиль, но, как выяснилось, то был выставочный образец. А вот теперь раскрыт товарный вариант: его фото и основные характеристики внесли в базу китайского минпрома. Ну и напомним, что это в России до сих пор представлен GS8 первого поколения, в Китае же с 2021 года продают модель второй генерации.

Серийный GAC Trumpchi GS8 Traveler

Судя по снимкам, не все дизайнерские решения решено претворить в жизнь. Так, серийному GS8 Traveler не достались более развитые рейлинги и дополнительные светильники на крыше. Зато с шанхайского прототипа практически без изменений перешли массивные бамперы, оригинальная радиаторная решетка и выстроенные столбиками диодные ходовые огни. Также оставили «заквадраченный» бокс на багажной двери. Кроме того, у «внедорожной» версии новые накладки на колесных арках. Ну и вместо привычной эмблемы спереди красуется надпись GAC.

Серийный GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Серийный GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Серийный GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Серийный GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Серийный GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Длина Trumpchi GS8 Traveler равна 5110 мм, что на 130 мм больше, чем у стандартного кроссовера. Ширина увеличена на 26 мм до 1976 мм. Высота и колесная база не изменились – 1780 и 2920 мм соответственно. Дорожный просвет Traveler еще не раскрыт, показатель обычной модели – 200 мм. Как и базовому SUV, новой версии положены 20-дюймовые диски.

Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Концепт GAC Trumpchi GS8 Traveler
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Отдельных фото интерьера серийного Traveler пока нет. Скорее всего, внутри такое исполнение повторит стандартный GS8, разве что другими могут стать материалы отделки.

Двигатель от обычного кроссовера: речь идет о бензиновой «турбочетверке» 2.0 TGDI мощностью 252 л.с. (400 Нм), которая работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Не исключено, что Trumpchi GS8 Traveler по умолчанию имеет полный привод (у «простого» кросса есть и переднеприводные версии). Кстати, в Китае модель второго поколения еще бывает в виде гибрида с двухлитровым турбомотором и электромеханическим вариатором Тойоты.

Стандартный GAC Trumpchi GS8 второго поколения
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Стандартный GAC Trumpchi GS8 второго поколения
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Стандартный GAC Trumpchi GS8 второго поколения
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На домашний рынок «внедорожная» модификация должна выйти до конца текущего года.

Между тем стандартный «второй» GS8, как ожидается, скоро все же доберется до России. Вполне возможно, что впоследствии к нам привезут и «внедорожный» Traveler.

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