Новый кроссовер GAC GS8, который скоро появится в России, получил «внедорожную» версию

Разумеется, у нового исполнения более внушительный облик, техника же перешла со стандартной модели.

В России до сих пор представлен кроссовер GAC GS8 первого поколения, тогда как в Китае с 2021 года продают «второй» SUV. Напомним, на родине концерн GAC использует марку Trumpchi. Кросс второй генерации оказался удачливее предшественника. Так, по данным местных СМИ, в прошлом году модель разошлась тиражом почти 57 500 экземпляров против 15 810 штук в 2021-м. А скоро поклонников у GS8 может прибавиться: для него подготовлена «внедорожная» версия, которую назвали Traveler (привет, Jetour!).

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Согласно жанру, новое исполнение отличилось дизайном экстерьера. GAC Trumpchi GS8 Traveler достались еще более внушительные радиаторная решетка и бамперы, спереди также появились выстроенные столбиками светодиодные ходовые огни, а на корме – «заквадраченный» бокс. Вместо привычных эмблем на машине красуются надписи GAC. Кроме того, на крыше установили более развитые рейлинги и дополнительные – диодные же – «светильники».



Пока неизвестно, как новый обвес сказался на габаритах GS8. Длина базового кроссовера равна 4980 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, расстояние между осями – 2920 мм. Паспортный дорожный просвет – 200 мм.



Интерьер Trumpchi GS8 Traveler производитель еще не показал. Скорее всего, внутри новая версия повторила стандартный SUV, разве что могли заменить материалы отделки.

«Поднебесные» профильные медиа пишут, что, как и базовый кроссовер, «внедорожный» вариант оснащен бензиновым турбомотором 2.0 TGDI мощностью 252 л.с. (400 Нм), который работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Вероятно, GS8 Traveler по умолчанию полноприводный (у «простого» кросса также есть переднеприводные версии). К слову, в Китае «второй» GS8 еще бывает в виде гибрида с двухлитровым турбомотором и электромеханическим вариатором Тойоты.



Стандартный GAC Trumpchi GS8 второго поколения 1 / 3 Стандартный GAC Trumpchi GS8 второго поколения 2 / 3 Стандартный GAC Trumpchi GS8 второго поколения 3 / 3

Публичный показ Trumpchi GS8 Traveler проведут на Шанхайском автосалоне, который откроется 18 апреля.



Между тем кроссовер GAC второго поколения должен официально выйти и на российский рынок: по предварительной информации, такой GS8 доберется до РФ до конца весны текущего года. Не исключено, что впоследствии к нам привезут и «внедорожный» вариант.