Продажа алкоголя на АЗС поможет сдержать рост цен на бензин

Продажа алкоголя на АЗС поможет сдержать рост цен на бензин

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С предложением по возвращению спиртного на «прилавки» автозаправок выступили представители «Независимого топливного союза».

Представляющий интересы независимых участников рынка «Независимый топливный союз» обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением снять запрет на продажу алкоголя на АЗС. По мнению инициаторов, такой шаг поможет низкомаржинальным АЗС, позволив их владельцам сдержать рост цен на бензин.

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Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов подтвердил наличие и подлинность соответствующего письма, направленного председателю правительства РФ. Как сообщает ТАСС, помимо Дмитрия Медведева письма с соответствующей инициативой получили профильные министерства, Госдума и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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Согласно словам Павла Баженова, входящие в состав организации игроки рынка находятся «в поиске любых адекватных мер» из-за роста оптовых цен на бензин. По его мнению, продажи алкогольной продукции позволят сдержать увеличение розничных цен на топливо. При этом, по его расчётам, доходы АЗС в целом вырастут примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров – на 30%.

Он также подчеркнул, что стоимость бензина на автозаправках в любом случае повысится, однако пока непонятно, какой именно будет прибавка.

Отметим, говоря о разрешении на продажу спиртного, Павел Баженов в том числе имеет в виду и крепкий алкоголь. «Есть магазин при АЗС, это полноценный супермаркет, который по всем стандартам подходит и может получить лицензию [на продажу крепкого алкоголя — примечание редакции]. Почему нет? Почему он хуже другого супермаркета?» — говорит он.

Напомним, инициативу нельзя назвать новой, она обсуждается в течение последних нескольких лет. Правда, в предложении Российского союза промышленников и предпринимателей «фигурировали» только спиртные напитки крепостью до 16,5%.

Запрет на продажу алкогольной продукции на АЗС ввели в 2011 году. По словам президента «Независимого топливного союза», это никак не отразилось на статистике дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей.

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Отметим, согласно статистике ГИБДД по итогам 2011 года количество таких аварий выросло на 3,4%, в 2012-ом – на 4,8%, в 2013-ом – на 5,7%. Резкий прирост был зафиксирован по итогам 2014 года – 21,6%. В последующих годах зафиксировано незначительное сокращение числа таких аварий: на 1,9% в 2015-ом, на 1,2% в 2016-ом и на 3,9% в 2017-ом. Напомним, штраф за нетрезвое вождение увеличили в сентябре 2013 года.

Кстати, в скором времени нетрезвых водителей будут выявлять также с помощью анализа крови. Соответствующий документ уже принят, он вступит в силу в 3 июля 2018 года. Благодаря этому от более сурового наказания не смогут уйти те виновники пьяных ДТП, которые на момент освидетельствования находились без сознания.

 

Теги: Авто и общество , В России , Закон , автозаправки , АЗС , алкоголь , бензин , продажа алкоголя , рост цен на бензин , спиртное , топливо , торговля алкоголем
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