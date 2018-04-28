Представляющий интересы независимых участников рынка «Независимый топливный союз» обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с предложением снять запрет на продажу алкоголя на АЗС. По мнению инициаторов, такой шаг поможет низкомаржинальным АЗС, позволив их владельцам сдержать рост цен на бензин.

Президент «Независимого топливного союза» Павел Баженов подтвердил наличие и подлинность соответствующего письма, направленного председателю правительства РФ. Как сообщает ТАСС, помимо Дмитрия Медведева письма с соответствующей инициативой получили профильные министерства, Госдума и бизнес-омбудсмен Борис Титов.

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Согласно словам Павла Баженова, входящие в состав организации игроки рынка находятся «в поиске любых адекватных мер» из-за роста оптовых цен на бензин. По его мнению, продажи алкогольной продукции позволят сдержать увеличение розничных цен на топливо. При этом, по его расчётам, доходы АЗС в целом вырастут примерно на 5%, а прибыль от реализации сопутствующих товаров – на 30%.

Он также подчеркнул, что стоимость бензина на автозаправках в любом случае повысится, однако пока непонятно, какой именно будет прибавка.

Отметим, говоря о разрешении на продажу спиртного, Павел Баженов в том числе имеет в виду и крепкий алкоголь. «Есть магазин при АЗС, это полноценный супермаркет, который по всем стандартам подходит и может получить лицензию [на продажу крепкого алкоголя — примечание редакции]. Почему нет? Почему он хуже другого супермаркета?» — говорит он.

Напомним, инициативу нельзя назвать новой, она обсуждается в течение последних нескольких лет. Правда, в предложении Российского союза промышленников и предпринимателей «фигурировали» только спиртные напитки крепостью до 16,5%.

Запрет на продажу алкогольной продукции на АЗС ввели в 2011 году. По словам президента «Независимого топливного союза», это никак не отразилось на статистике дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей.

Отметим, согласно статистике ГИБДД по итогам 2011 года количество таких аварий выросло на 3,4%, в 2012-ом – на 4,8%, в 2013-ом – на 5,7%. Резкий прирост был зафиксирован по итогам 2014 года – 21,6%. В последующих годах зафиксировано незначительное сокращение числа таких аварий: на 1,9% в 2015-ом, на 1,2% в 2016-ом и на 3,9% в 2017-ом. Напомним, штраф за нетрезвое вождение увеличили в сентябре 2013 года.

Кстати, в скором времени нетрезвых водителей будут выявлять также с помощью анализа крови. Соответствующий документ уже принят, он вступит в силу в 3 июля 2018 года. Благодаря этому от более сурового наказания не смогут уйти те виновники пьяных ДТП, которые на момент освидетельствования находились без сознания.