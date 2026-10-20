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Производство семейства Sollers SF7 стартовало на заводе в Татарстане

20.10.2026 1978 0 1
Производство семейства Sollers SF7 стартовало на заводе в Татарстане

Линейка коммерческой модели включает в себя цельнометаллические фургоны полной массой 5,5 тонны и пассажирские автобусы вместимостью до 22 человек.

В пресс-службе российской компании сегодня рассказали о том, что на предприятии «Соллерс Алабуга», которое располагается в Елабуге (Республика Татарстан), стартовало производство линейки лёгких коммерческих автомобилей Sollers SF7: с конвейера сошли первые серийные экземпляры. Напомним, дебютировала эта модель вместе с другими новинками местного бренда в конце 2025 года.

На фото: Sollers SF7

Линейка коммерческой модели Sollers SF7 включает в себя цельнометаллические фургоны с кузовом объёмом 16,4 куб.метра (их полная масса – 5,5 тонны), а также пассажирские автобусы, которые способны вместить до 22 человек. Начинка предлагается только одна, выпуск силового агрегата налажен в РФ: компоненты производятся на площадках Соллерса в Елабуге и Заволжье (Нижегородская область).

Так, под капотом у фургонов и автобусов SF7 находится знакомый по модели SF5 дизельный двигатель экокласса Евро-5 объёмом 2,7 литра, его максимальная мощность равна 150 л.с., а крутящий момент – 355 Нм. Этот двигатель работает в паре с безальтернативной шестиступенчатой механической коробкой передач.

Известно, что в списке базового оснащения цельнометаллических фургонов и пассажирских автобусов Sollers SF7 числятся две фронтальные подушки безопасности, системы ABS и ESP, кондиционер, а также информационно-развлекательный комплекс с дисплеем, расположенным по центру передней панели, с физическими органами управления.

На фото: салон Sollers SF7
На фото: салон Sollers SF7
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На фото: салон Sollers SF7
На фото: салон Sollers SF7
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В пресс-службе компании отметили, что производство машин семейства Sollers SF7 организовано на предприятии в Елабуге по технологии полного цикла со сваркой и окраской кузовов. Для обеспечения антикоррозионной защиты коммерческим автомобилям положена дополнительная обработка кузовов катафорезным грунтом.

В Соллерсе подчеркнули, что проект производства коммерческой линейки SF7 предполагает дальнейшее поэтапное углубление локализации, включая штампованные детали кузова, электронику, элементы интерьера и экстерьера. Производитель отметил, что гарантия на все версии Sollers SF7, сошедшие с конвейера завода в Татарстане, составит два года без ограничений по пробегу.

Напомним, в мае 2025 года на мощностях предприятия «Соллерс Алабуга» стартовало производство лёгкого коммерческого автомобиля Sollers SF5, который является наследником Sollers Atlant (был близнецом китайского вэна JAC Sunray). В семейство актуального SF5 входят цельнометаллические фургоны, грузопассажирские версии, пассажирские автобусы и шасси для спецтехники.

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Обновлено 21.10.2026
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